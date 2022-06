El Girona negocia la compra d’uns terrenys a Vilablareix per fer-hi la Ciutat Esportiva

Deia el president Delfí Geli fa un parell de dies, que passi el que passi diumenge a Tenerife, la salut del Girona «és molt bona». No li manca gens de raó. D’ençà de l’ascens a Segona del 2008, el club s’ha convertit en un dels clàssics del futbol professional i aspira ara a tornar a colar-se a Primera. En la darrera dècada, l’equip ha disputat sis play-offs, ha pujat un cop i s’ha estat dues temporades a la màxima categoria. Un bagatge excepcional per a un club que fa amb prou feines quinze anys jugava a Tercera.

El creixement de l’entitat, en l’àmbit social i esportiu, ha estat absolut. Pel que fa a infraestructures, tanmateix, la progressió va més lenta. Montilivi continua amb les graderies retràctils que es van instal·lar arran de l’ascens del 2017 i no hi ha cap més rentat de cara per modernitzar-lo. A més, des del 2018, el centre d’operacions del primer equip i lloc d’entrenament és La Vinya, un espai d’uns 20.000 metres quadrats, amb dos camps, que el club té llogat al PGA Catalunya de Caldes de Malavella i que, per tant, no són de propietat. Tot això sembla que ha de canviar a curt termini. L’entrada del fons d’inversió CVC a LaLliga generarà l’entrada d’uns diners, 32 milions d’euros, dels quals un 70% (22’4 milions) ha d’anar destinat a infraestructures i altres àmbits de desenvolupament del club. Vet aquí doncs que el Girona s’ha mogut de pressa i negocia la compra d’uns terrenys, de propietat privada, a Vilablareix per construir-hi la tan desitjada Ciutat Esportiva. Un complex esportiu que acolliria diversos camps d’entrenament, entre sis i set, que concentrarien tota l’activitat del primer equip, planter i femení. A més a més, el mas que hi ha a la zona, previsiblement, s’hauria de convertir en l’epicentre del departament de negoci del club, que ara és a les oficines de l’estadi de Montilivi.

Si les negociacions arriben a bon port, que en fa tot l’efecte, el Girona tindrà el centre d’operacions a La Massana. Es tracta d’uns terrenys amb una superfície considerable i que són entre l’autopista AP7, la casa de colònies el Bosc de la Massana i el Mas Marroch, a Vilablareix, molt a prop del centre comercial Espai Gironès. El solar inclou diversos camps, alguns sembrats de blat i d’altres sense res, i el Mas la Massana, una casa de pagès de grans dimensions. El Girona ja fa uns anys que va encetar les converses amb els propietaris per adquirir-ne els terrenys, però l’entesa no es va concretar. Ara sembla que la cosa està més encaminada. Fins i tot el Girona ja hauria fet els estudis pertinents pel projecte. Si hi ha acord final, faran falta encara una bona colla de tràmits més, com ara aconseguir que els terrenys passin de sòl rústic a equipaments o serveis. Caldrà veure, doncs, els terminis que segueix tot plegat. El contracte amb el PGA s’acabava al gener, però el club va arribar a un acord per allargar-lo.

A banda de la construcció de la Ciutat Esportiva, el Girona també té ja en dansa, i força encarat, el projecte per modernitzar Montilivi. El club confia accelerar-lo com més aviat millor i poder reformar l’estadi per solucionar les mancances que té. Sigui com sigui, com deia Geli, la salut del club és òptima i aquests projectes, a l’horitzó des de fa molts anys, però sempre inabastables, són més a prop que mai. La renovació de l’entrenador Míchel és un altre senyal que el projecte té fonaments i és ambiciós. A quina categoria jugarà la temporada que ve? Això ja es veurà diumenge, tanmateix, no ha d’afectar el curs dels projectes engegats.