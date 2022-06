Mobilització de les penyes per a la final

Després de tantes patacades, enguany ningú vol precipitar-se. Res de celebrar abans d’hora. Ni tampoc de repetir els rituals que s’havien seguit fins ara. Alguna cosa els diu que aquest cop serà diferent, però, per si de cas, més val no avançar-se al desenllaç d’una final que encara s’ha de jugar. D’altra banda, això no significa que no hi hagi confiança en l’equip dirigit per Míchel Sánchez. N’hi ha. I molta. Els penyistes del Girona compten els dies, les hores i els minuts, que no passen, perquè arribi l’inici del partit de diumenge a l’Heliodoro. Mentrestant, en parlen, fan pinya i intenten organitzar-se per viure una jornada de màxima intensitat. Sigui a Girona (la majoria) o sigui a Tenerife, on hi viatjaran unes 300 persones, es congregaran per donar suport a l’equip.

«Si és per la història, hauríem d’estar preocupats en el sentit que els play-off sempre han estat tristos per nosaltres. Però aquest any tenim l’esperança d’anar al revés dels altres anys. Anem de tapats i normalment són els que pugen. Volem fer d’Elx o Rayo. Ens ha arribat que a Tenerife ja estan posant a la venda samarretes de l’equip a Primera, que és el que fèiem abans. Tant de bo la sisena sigui la bona perquè, sinó, de veritat que serà desesperant. La història no pot ser tan cruel», explica el president de la Federació de Penyes del Girona, Cristóbal Sánchez, en una trobada amb el Diari de Girona a la plaça Catalunya per on, casualment, hi va passar Samu Saiz (foto), que va poder saludar els aficionats. També considera el mateix el president de la Penya Immortal, Pepe Sierra: «L’escenari va canviar el dia que vam guanyar al camp de l’Eibar. Fins aleshores, sempre havíem tingut la il·lusió de pujar però potser era l’any que menys esperances teníem. Aquest partit ens ha obert els ulls per pensar: per què aquest any no?».

Molts membres de les penyes seguiran la final des de les seves respectives seus a Girona, tenint en compte les dificultats de viatjar cap a Tenerife. El president de la Penya Gironina, Lluís Bosch, sí que hi serà: «Vam tenir una mica de fe i abans de l’anada ja havíem agafat els bitllets d’avió, l’hotel i el cotxe de lloguer». Els nervis van in crescendo a mesura que s’apropa el moment. «Més que papallones, tenim ratpenats a la panxa. Els dies no passen», assegura Bosch que creu que «al Tenerife li passarà el mateix que ens va passar a nosaltres els darrers anys: tindrà la pressió de jugar a casa». Sánchez afegeix que «hem de fer el paper de l’Elx i el Rayo i marcar als primers minuts per posar-los nerviosos».