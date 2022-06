El pitxitxi té el cor dividit

La samarreta amb el dorsal 12 a l’esquena de Samuele Longo hauria de tenir un raconet destacat en un futur museu de la història del Girona. Només una temporada va defensar els colors blanc-i-vermells, però en va fer prou per guanyar-se l’estima de l’afició a còpia d’entrega i, sobretot, de gols. De fet, el davanter italià va ser el màxim golejador en el curs que l’equip va aconseguir l’ascens a Primera Divisió (2016-17). Van ser catorze gols que el van convertir en el pitxitxi del, de moment, primer Girona que pujava de categoria. Tot i l’ascens, Longo, que era propietat de l’Inter de Milà, no va repetir cessió a Primera i va quedar-se a Segona, altre cop cedit, al Tenerife, amb qui va marcar 12 gols. Per ché squadra tiferai? És a dir, a qui animarà diumenge? Longo no es vol mullar. «És una pregunta complicada... Em vaig sentir molt i molt a gust i guardo grans records de tots dos llocs. Només espero que guanyi el millor. Al que no pugi, li desitjaré tota la sort del món per la temporada següent», assegura el de Col San Martino que ha jugat enguany al Mòdena cedit pel Vicenza.

Longo va tastar la Primera Divisió amb l’Osca, però mai s’hi ha acabat de consolidar. Ni aquí ni a Itàlia. Tot i això, d’experiència no n’hi manca, ja té 30 anys, i n’ha vistes de tots colors. Potser per això, tot i que reconeix que el Tenerife és «una mica més favorit» perquè juga a casa, no descarta cap escenari. «El Tenerife té un bloc sòlid i el veig fort. Té l’avantatge que juga a casa i l’Heliodoro ple, amb la gent que pressioni, hi haurà molt d’ambient», diu. Tot i això, Longo té claríssim que tot el que passi a la graderia no afectarà a la gespa. «El que passa al camp és cosa dels jugadors i de com estan del coco. Si han arribat fins aquí és que són molt bons i tenen molta qualitat», destaca Longo que considera que el partit es pot decidir «en qualsevol acció puntual».

Sigui com sigui, el davanter vènet veu l’eliminatòria d’allò més equilibrada. De fet, Longo reconeix que va seguir el duel d’anada disputat a Montilivi. «Va ser un partit força igualat on el Tenerife va defensar-se molt bé», explica. Caldrà veure què passa diumenge a l’Heliodoro en un enfrontament que Longo tampoc es pensa perdre i on tindrà el cor dividit. De la seva època al Girona només queden a la plantilla Borja García i Juanpe. Un supervivent més hi ha de la temporada que va jugar al Tenerife: Dani Hernández, Aitor Sanz i Carlos Ruiz.