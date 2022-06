El dilema del cor dividit entre els familiars de Jairo i Corredera

Girona i Tenerife lluitaran demà per l’última plaça a Primera Divisió. Només ho aconseguirà un, malgrat que ambdós equips hagin fet mèrits per arribar fins aquí. Al darrere tenen el suport de dues ciutats que frisen per tocar la glòria. L’estadi de l’Heliodoro s’omplirà amb més de 22.000 espectadors, la immensa majoria tinerfenys, per viure la final del play-off en primera persona. N’hi haurà uns pocs, però, amb el cor dividit. Com és el cas dels familiars de Jairo Izquierdo i Alexandre Corredera. Els primers són naturals de Santa Cruz de Tenerife, mentre que els altres de Sant Joan de les Abadesses. Contràriament als seus orígens, desitjaran els ascensos de l’equip contrari a la seva localitat.

«No visc a la capital, però es palpa en l’ambient que tothom vol que pugi el Tenerife. La final del play-off és el monotema de conversa als bars, carrers, places, la feina... A mi m’ho intenten comentar, però els que em coneixen saben que vaig amb el Girona i directament m’esquiven», explica Felix Izquierdo. Ell és el pare de Jairo, el carriler esquerre del Girona. «Vaig tenir un pressentiment en el seu moment perquè preveia que s’arribaria a la final contra el Tenerife. Estic molt content que hagi sigut així perquè ara tinc encara més clar que el Girona aconseguirà l’ascens. Hi confio», assegura.

A l’altre bàndol es troben Alex Corredera pare i els seus germans -els oncles i la tieta del migcampista del Tenerife. Són gironins, de Sant Joan de les Abadesses, però aquest cop aniran amb els de Lluís Miquel Ramis per motius obvis. «Ens fa molta il·lusió, però alhora estem una mica nerviosos perquè és un partit molt important per a l’Àlex. Jugar a Primera és el seu somni des de petit i porta tota la vida lluitant per aconseguir-lo», comenta. Corredera trasllada quina situació s’està vivint al poble aquests dies: «La majoria de gent té el cor dividit. Tothom vol que guanyi el Girona, jo normalment també, però aquesta vegada vull que guanyi l’Àlex i, per tant, vull que pugi el Tenerife encara que em sàpiga greu. També és cert que, a molt males, m’estimo més que ascendeixi el Girona abans que cap altre equip. D’una forma o altra, tindrem una alegria i una decepció».

«Tinc tota l’esperança i la fe perquè el Tenerife pugi a Primera. Serem a l’Heliodoro per animar-lo. Per l’Àlex sempre és complicat jugar contra el Girona o venir a Montilivi perquè no deixa de ser el club de casa seva», diu Montse Corredera. La seva tieta aprofita per fer la «carta als Reis»: «Posats a demanar, el millor seria que guanyi el Girona i el fitxin a Primera. Seria el millor per tots, a part de tenir-lo a prop». El seu pare, però, afegeix que «té contracte per dues temporades més i només pensa en aconseguir l’ascens amb el Tenerife». «Segur que s’hauria estimat més jugar-se’l contra l’Eibar perquè és d’aquí, però també serà especial. Defensarà el que és seu com tot bon professional», apunta.

No té tan clar amb qui anar Jero Corredera. L’oncle de l’Alexandre té «el cap i el cor dividit»: «Penso que si el Girona perd, una part meva pujarà a Primera amb l’Àlex i, a més, se li obriran més oportunitats. Si no, al Girona ja és hora que li toqui. A la ciutat i tota la província ens aniria molt bé, sobretot als que ens dediquem a l’hostaleria. Aquells dos anys vam notar-ho».

Així doncs, la família de Corredera se suma al Tenerife però la de Jairo està a favor dels interessos gironins. «Serà un partit especial per en Jairo i per tots. Per mi que soc el seu pare, encara més. No parlem gaire de futbol entre nosaltres, però sap que sempre seré on ell sigui. Que pugui ascendir a l’Heliodoro és perfecte i el lloc que jo volia perquè podrem ser-hi tots junts. Des d’un principi li vaig dir que quedarien sisens i jugarien la final amb el Tenerife. Continuo pensant que aquest serà l’any. No crec ni que faci falta arribar a la pròrroga perquè el Girona sigui de Primera».