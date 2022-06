El Girona surt aquesta tarda cap a Tenerife en un vol xàrter des de Vilobí amb l’objectiu de guanyar demà el partit de tornada del play-off i aconseguir el tan desitjat ascens a Primera Divisió. Ibrahima Kébé i Darío Sarmiento, lesionats, estan descartats mentre que Borja García ho té molt complicat per poder-hi ser. En aquest sentit, Míchel destacava ahir que les paraules que més bé descriuen el sentiment del vestidor són «il·lusió» o «motivació», més que no pas «responsabilitat». «Volem fer història i sentim que la ciutat i tota la demarcació està amb nosaltres», deia el tècnic, tranquil, que confessava que avui l’equip no farà res d’extraordinari i només realitzarà un darrer entrenament d’activació «on jo seré el millor en el rondo, com sempre». Pel que fa al partit, Míchel preveu un duel «de forces gols» davant un Tenerife que tindrà l’ajuda de l’afició.

«Ens trobarem un Tenerife més agressiu amb pilota cap a la nostra porteria i considero que serà un partit de gols. Nosaltres sortirem igual perquè només podem guanyar. Ells a casa proposaran la seva idea, i seran un equip que busqui porteria rival. M’espero un partit de gols… No hem aconseguit guanyar-los en tres partits i hi ha diversos aspectes que hem de millorar, principalment com generar més ocasions de gol. Ho hem treballat durant la setmana, buscar la manera de fer-los mal».

«No he visualitzat res, perquè el futbol és molt obert. Hi ha molts factors que hi intervenen, molts moments de partit. He visualitzat com controlar aquests moments com ara avançar-nos, que dominem, que el rival sigui agressiu i no tinguem bona sortida... És el pla de partit. El resultat no l’he visualitzat perquè està condicionat per molts factors. No em puc il·lusionar per quelcom que no tenim a mà. Tenim una idea i un pla i res del que passi ens sorprendrà. Tenim diverses possibilitats per jugar depenent de com vagi el resultat. Em dona tranquil·litat i seguretat per encarar el partit. No he pensat en resultat positiu ni negatiu, no em preocupa».

«Ha estat una setmana llarga però molt maca. Hem anat a la base de tot, recordar què ens ha dut fins aquí. Quant a futbol i sobretot dia a dia, de convivència i esperit d’equip. És el que hem recalcat més. La nostra força és el col·lectiu i tenir un pla que es compleixi. Ens queden 48 hores i serà igual. Demà sessió prepartit de sempre, on jo seré el millor del rondo. Evidentment, quan el jugador s’acosta la competició, nosaltres mirem que ho tinguin tot controlat malgrat la incertesa del joc. Donar normalitat a la setmana i no pensar més enllà del transcurs del partit, perquè no duu enlloc. Tenim il·lusió, motivació per lluitar per un somni que vol tota la província i ciutat. És un moment històric pel Girona i cal dur aquesta responsabilitat des de la il·lusió. Altrament, no anirem bé».

«Sempre mantinc reunions periòdiques amb tots. El tu a tu em dóna confiança i els transmeto el que sento. Tots hem viscut situacions bones i dolentes i són experiències. Alguns les poden portar al costat positiu o negatiu. Se n’aprèn de tot, tant de les coses bones com de les dolentes. Els que hi havia abans tenen un marge d’autoconeixement que els que no han viscut situacions així no tenen. Estan preparats. Els que no ho tenen, els hem ajudat perquè no es trobin situacions inesperades».

«Hi ha un pla i una idea, per tal que els jugadors sentin que pugui sortir bé. Ho hem d’analitzar tot: les possibilitats de l’equip, jugar a fora, sentir un públic que collarà moltíssim. Ho hem estudiat tot i considerem que amb un jugador o un altre pot ser diferent. L’altre dia a Eibar hauria pogut rebre moltes crítiques si haguéssim perdut. És el que sento. Hem analitzat el joc i com fer-los mal. Tenim el pla al cap».

«Nosaltres només hem de gestionar com jugar fora de casa i preparar el partit. Hi ha un canvi respecte als dos últims anys del Girona, que jugava a casa i tenia avantatge inicial. Ara no ens afavoreix el resultat inicial. L’escenari canvia molt. Tenim un pla de partit».

«Per insistència. El club ha sabut gestionar la situació després del descens de Primera divisió i ha sigut un equip amb ambició i un full de ruta ben clar. El Tenerife també tindrà els seus motius. El Girona sempre s’ha sabut aixecar. Ha plorat, però sempre ho ha tornat a intentar i ha tornat a estar en la lluita per pujar. Això diu molt del club. Amb un full de ruta clar, les coses surten més bé i aquí hi és. Sempre ha estat en situació de poder aconseguir els objectius. També volem fer-ho per la nostra afició. Es mereixen una alegria i volem que es faci realitat el somni que tenen».