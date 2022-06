El Girona té el repte demà de conquerir un Heliodoro Rodríguez López que vessarà per veure la final del play-off d’ascens a Primera. Serà un ambient de gala, molt semblant al que hi va haver en el darrer caixa o faixa per pujar disputat a l’estadi l’any 2012 en duel entre Tenerife i Ponferradina per ascendir a Segona. La recepta per pujar en un escenari tant imponent la té Alan Baró. El conjunt canari era el gran favorit fins i tot després de l’inesperat 1-0 al Toralín. Tot i això, els 20.000 espectadors que van ser a l’Heliodoro es van quedar glaçats amb l’1-2 que donava l’ascens al conjunt del Bierzo. Alan Baró, ara jugador del Peralada era un dels puntals d’aquell Ponferradina. «El Tenerife es pensava que podria remuntar bé i, va ser tot al revés. Els vam guanyar i bé, perquè fins i tot ens vam posar 0-2», recorda.

El defensa de Darnius destaca que una de les claus va ser que aquell dia el Ponferradina va sortir «amb la confiança» que podia guanyar el partit malgrat l’ambient contrari que es trobaria a l’estadi. L’expulsió de l’exgironí Kitoko aplanaria la victòria dels del Bierzo gràcies als gols de Yuri (m.49) i Dídac Devesa (m.69). De res serviria l’1-2 del també exblanc-i-vermell, Kiko Ratón. Alan Baró recorda que els jugadors i tècnics del Ponferradina ho van celebrar a la gespa i al vestidor amb normalitat abans d’agafar un vol per tornar cap al Bierzo. Tot i això, un sector de l’afició del Tenerife no s’ho va prendre tan bé i va llançar alguna pedra a la zona de seguidors visitants, alguns dels quals van quedar ferits. Per a l’alt-empordanès, en el partit d’anada, el Girona va ser «superior» al Tenerife. És per això que considera que els de Míchel han «d’anar a buscar el rival d’entrada» i fer-ho «amb les seves armes». «Si fan gaires coses diferents, no anirà bé. Per pujar s’ha de fer amb el que saben fer», subratlla.