El Girona torna a ser equip de Primera Divisió. Tres anys després de plorar un descens, i de topar una i altra vegada amb el seu malefici particular en les promocions d'ascens, aquesta vegada se n'ha sortit. Superada la primera eliminatòria contra l'Eibar, necessitava guanyar al camp del Tenerife i ho ha fet (1-3) sense patir, tret del primer quart d'hora del segon temps, i amb una actuació convincent, seriosa i contundent.

Ha desembossat Cristhian Stuani un primer temps travat. Intens, sobretot, pel que hi havia en joc. No passa cada dia que se't presenta l'oportunitat de pujar a Primera. Tenerife i Girona, conscients de tot això, han fet saltar guspires a la gespa. Poques oportunitats, moltes faltes, alguna targeta i nervis. Fins que Stuani ha aparegut per emmudir l'Heliodoro, ple fins la bandera. Amb la sang freda que el caracteritza, ha batut Juan Soriano des del punt de penal. L'ha enganyat, xutant a l'esquerra. Poc abans del descans, que juga a favor dels interessos que marca.

En un escenari així, colpejat primer sempre és un avantatge. Conscient d'això ha sortit el Girona, decidit a anar a l'atac. Tres quarts del mateix li passava pel cap a Ramis, que ha ordenat al seu equip a no canviar el guió. Ordre, defensa i buscar la velocitat al contracop. Ja li anava bé el 0-0 al Tenerife. Per evitar qualsevol aproximació, els seus jugadors han fregat el límit del reglament. Faltes i més faltes. En una d'elles, Iván Martín ha caigut lesionat després d'una trompada d'Àlex Corredera, que feia tres minuts havia vist una groga. Samu ha entrat en el seu lloc. Precisament el 10 a punt ha estat d'inaugurar el marcador. Ha fet volar Soriano, forçant un servei des de la cantonada, on naixia l'acció del primer gol. Un rebuig aquí, un refús allà, i Juanpe que rebia la pilota, tot buscant un xut a la desesperada que ha desviat Sergio González amb el braç. S'ho ha pensat poc l'àrbitre, que ha assenyalat el punt de penal. No ha fallat Stuani.

A l'altra banda, Juan Carlos ha hagut d'aparèixer poc però quan ho ha fet ha estat determinant. Primer, a la mitja hora, quan ha tapat bé un xut forçat de Mario González, que ha apuntat al pal curt. I després, volant per treure una bona mà a rematada d'Enric Gallego, que ha utilitzat el cap i també la mà per impactar la pilota. La jugada, però, ha quedat anul·lada i el davanter ha vist targeta. Ja amb el 0-1, en un descompte etern, el Tenerife s'ha estirat i s'ha fet un tip de penjar pilotades a l'àrea, però no se n'ha sortit. Al descans, mitja feina estava feta.

Com va passar al camp de l'Eibar fa dues setmanes, també ha tocat patir i de valent. Ramis ha donat una consigna clara al descans. Prou de defensar i defensar, i a mirar cap endavant. El pas endavant dels de casa ha sigut evident. El que ha fet enrere el Girona, també. Les aproximacions s'han succeït i les oportunitats en contra, també. Aitor Sanz, al 52, ha obligat la reacció de Juan Carlos. Al 57, cop de cap molt perillós que ha sortit alt. I al 59, l'empat. Centrada excel·lent al segon pal i Carlos Ruiz, entrant des del darrere, que ha marcat amb un cop amb la testa. Lliure de marca, sense que ningú li fes pessigolles. Juan Carlos s'ha llançat al terra però no ha evitat l'1-1.

Tocava començar de nou. Taules i, per tant, si la cosa acabava així, la pròrroga seria inevitable. Als de Míchel els ha tocat reaccionar i fer-ho aviat. Només es pujava a Primera fent un gol més que el rival i l'empat no els beneficiava. Ho ha entès Baena, que al 63 ha provat fortuna amb un xut que s'ha escapat massa creuat. Un avís del que vindria, però la revifalla ha sigut immediata. El mateix Baena ha collit una passada en banda dreta de Samu, molt actiu i clarivident. Ha intentat centrar la pilota a l'àrea amb la fortuna que la trajectòria l'ha acabat desviant Pedro León a la seva pròpia porteria, agafant a contrapeu un Soriano que poc hi ha pogut fer. Era l'1-2, amb una bona colla de minuts per davant. Una part del públic ha callat. L'altra, ha xiulat. I la restant, ha aprofitat per llançar algun objecte al terreny de joc. S'ha aturat el partit i fins que la megafonia no ha intentat posar pau, la pilota no ha tornat a rodar.

Moment delicat. Tocava no encaixar. Tocava intentar sentenciar. I és aquesta segona via la que ha triat el Girona, per fer la festa encara més grossa. De nou a pilota aturada, com el primer. L'1-3 ha caigut en un servei de falta que ha executat Aleix Garcia, posant la pilota al cor de l'àrea. Allà hi ha aparegut Arnau Martínez, que ha rematat amb l'ànima i ha posat l'esfèrica lluny de l'abast de Soriano. Llavors, a gestionar el marcador. Amb canvis de tota mena. Han entrat Víctor Sánchez i Nahuel Bustos, i en la segona tacada han saltat al camp Jairo i Terrats. El Tenerife, sense idees ni ànima, ho ha intentat però no se n'ha sortit. La defensa ha sigut impecable.

S'ha fet etern el descompte, però no s'ha patit. El Girona ha sabut administrar el seu avantatge, deixar córrer el cronòmetre i, quan ha arribat el moment, celebrar-ho al damunt de la gespa. L'equip torna a Primera. Ho fa, per fi, guanyant un play-off d'ascens.

TENERIFE 1 - 3 GIRONA

TENERIFE: Juan Soriano, Moore, Sergio González (Carlos Ruiz, min. 46), León, Mellot, Aitor Sanz, Corredera (Andrés Martín, min. 81), Mollejo, Bermejo (Elady, min. 65), Enric Gallego i Mario González (Shashoua, min. 65)

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez (Jairo, min. 90), Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Valery, Pol Lozano, Aleix García, Iván Martín (Samu Saiz, min. 16; Víctor Sánchez, min. 84), Álex Baena (Terrats, min. 90) i Stuani (Nahuel Bustos, min. 84)

ÀRBITRE: Arcediano Monescillo (comitè de Castella-La Manxa). Ha amonestat Corredera, Enric Gallego, Sergio González (Tenerife); Juanpe, Baena, Samu Saiz, Pablo Moreno, Aleix Garcia, Víctor Sánchez (Girona)

VAR: Ocón Arráiz (comitè de La Rioja)

GOLS: 0-1, Stuani, de penal (min. 42); 1-1, Carlos Ruiz (min. 59); 1-2, Pedro León en pròpia (min. 68); 1-3, Arnau Martínez (min. 80)

ESTADI: Heliodoro Rodríguez López..