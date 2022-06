El partit més important de la temporada es juga a l’Heliodoro, on el Girona aquesta nit pot convertir-se de nou en equip de Primera Divisió. Arribar fins aquí, però, no ha estat gens fàcil. La temporada no va començar massa bé per als de Míchel Sánchez, que, després d’haver ocupat la zona de descens durant unes quantes jornades, van prémer l’accelerador a la segona volta per atrapar el play-off i, fins i tot, estar a punt de situar-se segons. Tanmateix, l’equip va afluixar el ritme respecte els seus rivals i acabaria segellant la promoció d’ascens en l’última jornada amb un empat a Burgos per quedar sisè. A més, remuntaria un resultat en contra per eliminar l’Eibar a Ipurua. Ser avui a Tenerife ha sigut complicadíssim. També ho ha estat per a l’afició.

Els seguidors del conjunt blanc-i-vermell han fet un munt d’esforços per viatjar a les Illes Canàries i donar suport de prop a l’equip. Matinar per agafar l’avió, fer escala a Gran Canària o Madrid, haver de demanar festa a la feina perquè no quedaven vols de tornada, tenir una gran despesa econòmica..., són algunes de les peripècies que ha hagut de fer l’afició per ser avui a l’Heliodoro. Jordi Nierga i Marc Alsina expliquen que, segons els càlculs que han fet, «el viatge ens costarà uns 500 euros». Tots dos van sortir ahir des de l’aeroport de Barcelona, van fer escala a Gran Canària i d’allà van agafar un altre avió fins a Tenerife. Per tornar demà, faran el mateix i arribaran la matinada de dilluns a dimarts. Nierga i Alsina van comprar els bitllets d’avió dilluns passat perquè «estàvem a l’espera per si el club donava alguna facilitat però en veure que faltava menys d’una setmana i no havia dit res vam decidir espavilar-nos». Més sort va tenir Juanmi Nievas, però perquè va afanyar-se. «Vaig comprar els bitllets d’avió l’endemà de guanyar a Ipurua perquè sabia que si el club organitzava un desplaçament seria caríssim», diu. No s’equivocava. El Girona va descartar aquesta opció després de consultar preus per muntar un xàrter i comprovar que eren desorbitats. Alhora, Nievas lamenta que «sé de molta gent que volia venir però els preus són prohibitius i el club no ha fet res per ells».

Aquest cop, les penyes tampoc han pogut anar-hi conjuntament. La poca disponibilitat de vols cap a Tenerife, on, a part del transcendental partit, és època de Carnaval, ha fet que cadascú intentés organitzar-se pel seu compte en petits grups. Joan Vicens i Enri Navarra de la Penya Gironina comenten que la setmana passada, quan van comprar els vols, «els havíem trobat a 200 euros pel matí i quan ens vam decidir a comprar-los ja havien pujat o no quedaven els que volíem agafar». Al final els van sortir per més de 300 euros per persona i a la tornada hauran de fer escala a Madrid. «Un dia de festa per tornar dilluns podíem demanar a la feina, però dos no. A més, en el cas que pugem volem ser a Girona per la rua», apunten. Entre altres membres, de la Penya Gironina també hi anirà Antoni Valldeperas. Com Nievas, ell ho va tenir clar de seguida: «El dia que vam guanyar a Eibar ja vaig agafar els vols i l’hotel, a més he quedat amb l’afició del Tenerife, que hi tinc molts amics, i aprofitaré per anar a veure Kiko Ratón».

Tampoc s’ho perdran Genís Chaqués i el seu oncle. «Em va dir que si ens classificàvem hi anaven», apunta sobre el seu familiar. Així doncs, va ser dit i fet malgrat que fos una «senyora inversió». Ambdós faran escala a Gran Canària per arribar a Tenerife i per tornar demà agafaran l’avió «ben d’hora per anar a treballar».

Hagi costat el que hagi costat, tots estan convençuts que valdrà la pena el sacrifici. «Aquest any pugem. Tenim una confiança brutal en l’equip, sobretot en Míchel que és molt treballador. L’equip té tot el que necessita per guanyar a l’Heliodoro», afirma Chaqués. El mateix pressentiment tenen Nierga i Alsina: «Anem a Tenerife amb l’esperança d’aconseguir l’ascens, confiem en l’equip. Sabem que serà molt difícil però aquest equip és capaç de tot. Ha quedat demostrat. Sobretot, després del partit al camp de l’Eibar». Mentre que tampoc dubta Nievas: «Tinc molt clar que pujarem. Tenim zero pressió i som molt millors jugant a futbol».

Per la seva part, Vicens confessa que «fa uns mesos li vaig dir a la meva dona que entraríem al play-off de carambola, com va passar després que es decidís als últims minuts a Burgos». «Tinc una convicció molt clara. Vaig pensar el mateix a Eibar i vam tornar amb victòria. Fa 40 anys que vaig començar a seguir el Girona amb la Penya Gironina i hem viscut de tot. Pels que tenim la sang blanc-i-vermella ens omple de joia veure el club ara. Crec que aquesta vegada serà la bona i al Tenerife li passarà com a l’Eibar o a nosaltres anteriorment», conclou.