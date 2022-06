El partit de l’Heliodoro Rodríguez López no només és una final, sinó també un partit que marcarà el futur immediat d’un club, d’uns futbolistes, d’un cos tècnic, d’una afició i d’una ciutat. Girona i Tenerife juguen per aconseguir el desitjat ascens a Primera. La línia entre la victòria i la derrota serà molt fina però la repercussió pel club que aconsegueixi l’èxit és brutal. El Girona està preparat, l’equip té la capacitat de guanyar ja que a Montilivi va dominar la majoria d’aspectes futbolístics. Toca paciència, és el moment de mantenir la calma i jugar amb concentració i intensitat. Es preveu un partit amb incerteses on qui aconsegueixi marcar el primer gol tindrà un peu i mig a Primera.

Paciència, pot ser un partit llarg. Segurament l’eliminatòria vindrà d’un gol i els dos equips són coneixedors de la importància que això suposa. El més normal és que durant la primera part, i fins tot durant molts minuts de la segona la responsabilitat pesi a les cames dels jugadors i la por a l’errada faci que cap dels dos conjunts prengui riscos. Al Tenerife li val l’empat després d’una pròrroga però tampoc pot jugar amb foc durant tants minuts. Evidentment que a mesura que avanci el partit si no es mou el marcador qui haurà de buscar el gol és el Girona però sempre mantenint la porteria a zero. S’ha d’estar preparat per superar qualsevol adversitat, fins i tot per guanyar en una pròrroga fet més que probable.

El Tenerife seguirà igual. El més normal és que Ramis repeteixi l’alineació que va disposar en l’anada. Continuarà amb l’1-4-4-2, amb les línies juntes, segurament modificarà la zona de pressió avançant-la uns metres per poder condicionar el joc del Girona obligant-lo a pèrdues de pilota en zona d’inici i creació. Els canaris continuaran amb tots els jugadors per darrera la pilota a l’hora de defensar, seran solidaris col·lectivament, molt intensos i intentaran enllaçar transicions d’atac. El Girona, si Juanpe està en condicions, tornarà a sortir amb els tres centrals. La idea passa per tenir superioritat numèrica en la zona defensiva per contrarestar els moviments de Mario González i Enric Gallego. Arnau i Valery jugaran a les bandes amb un doble pivot al mig camp i dos jugadors d’enllaç per rebre entre línies. Al davant tornaria a ser molt bona idea l’aposta a l’onze inicial de Nahuel Bustos. El davanter ha de sortir per aportar molta mobilitat en atac, crear espais, pressionar en defensa i desgastar als centrals. Com que es preveu un partit llarg la necessitat de disposar d’Stuani en els minuts decisius és vital. El golejador ha de participar i ho ha de fer quan arribi la part definitiva.

En defensa l’equip està fort. El Girona només ha encaixat un gol en els darrers 5 partits que ha jugat. Juan Carlos, que va exercir de salvador tant en el desplaçament a Burgos com en el d’Eibar, està en un bon moment de forma. L’eficàcia en el joc aeri, sobretot de Bernardo Espinosa a l’eix, la bona col·locació i la contundència dels centrals també seran aspectes decisius per guanyar la final. Es tracta de mantenir-se compacte des de la pressió inicial, que tot el bloc treballi conjuntament, de replegar amb línies juntes i de mantenir el doble pivot que formen Aleix Garcia i Pol Lozano. Arribaran minuts on caldrà patir i s’haurà de defensar cada pilota amb ungles i dents. Pujar a Primera Divisió mai és fàcil i el Girona sap per experiència pròpia que en aquests tipus de partits les errades es paguen molt cares.

A un gol de Primera. Tot i que Girona i Tenerife presenten dos estils diferents de joc, tots dos prou vàlids i fiables per aconseguir l’objectiu, la diferència entre ells és mínima. Estem davant una final on un gol serà or, on qui aconsegueixi marcar condicionarà al seu adversari de tal manera que pot deixar-lo pràcticament enfonsat. Els de Ramis van renunciar a l’atac en el partit d’anada, molt ben organitzats en defensa es van mostrar com a un equip sòlid, compacte i sense fissures. Els canaris pràcticament no van cometre cap errada. Amb un gran sacrifici col·lectiu els jugadors es van implicar molt en les tasques defensives. L’exemple més clar el trobem en els futbolistes de banda, Bermejo i Mollejo, jugadors de perfil ofensiu que van ajudar molt en el bloc defensiu, basculant a dintre quan la pilota estava a camp contrari i ajudant als laterals en les superioritats numèriques defensives. La pressió la iniciaven els dos davanters, Mario Gonzalez i Enric Gallego, que lluny d’estar disposats per a l’atac es sacrificaven pel bé de l’equip.

Gestionar emocions. El Rayo va venir a Montilivi l’any passat obligat a fer dos gols per poder ascendir i quan va marcar el primer ja es va veure més dins que fora. L’Elx va arribar a Girona amb la necessitat de guanyar per pujar, va tenir paciència, va aprofitar la inferioritat numèrica del rival i va acabar fent el gol que també li donava l’ascens. En les dues darreres finals, les dues jugades a Montilivi, el Girona no va gestionar la pressió. El resultat final és tan important que és complicat posar-se en la pell i sobretot en el cap dels futbolistes quan el partit ja està en marxa i el plantejament es torça. Cal estar preparats per a qualsevol adversitat però en el cas de jugar a camp contrari la responsabilitat i la pressió de guanyar serà pel Tenerife. Els gironins han d’aprofitar el seu moment per fer mal, anar a buscar la porteria de Soriano i decidir el partit. I si marquen primer augmentarà la confiança i l’ascens es veurà molt a prop.