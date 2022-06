Vital pel Tenerife. Vital per Girona. I també per Lluis Miquel Ramis, entrenador del conjunt canari, que viurà aquesta nit «el partit més important per a mi fins aquest moment». Serà, sense cap mena de dubte, «una final» i considera que un i altre equip tenen «les mateixes possibilitats» d’ascens. Explicava, durant la roda de premsa prèvia, que «hem de gestionar millor el treball amb pilota per intentar fer més mal al Girona» i que es necessita un «partit molt complet» per pujar. «Sortirem a guanyar, com sempre. No sé gestionar un partit per empatar, pel meu cap només hi passa guanyar», afegia.

Ramis també aplaudia el «sentiment i la passió» que ha notat durant aquests dies per part de l’afició i es mostrava confiat en el suport del seu públic. «Lluitar per això era un dels meus somnis quan vaig venir aquí i quina millor manera de fer-ho que amb l’estadi ple».