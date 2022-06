No falla. Arriba el mes de juny i el Girona se la juga. Per tercer any consecutiu, quan bona part dels futbolistes estan ja de vacances i les direccions esportives van fent feina fitxant i deixant sortir jugadors, l’activitat esportiva no s’atura en clau blanc-i-vermella. Va a l’alça, a més a més. 2020, 2021 i ara també el 2022. Es torna a jugar un play-off d’ascens i s’arriba, de nou, a una final. Despatxada l’anada, amb el 0-0 de la setmana passada contra el Tenerife a l’estadi, avui toca posar-hi la rúbrica. Un o altre equip ho celebrarà; l’altre, serà un mar de llàgrimes. En aquest segon apartat s’hi sol encallar el Girona, que viu la seva cinquena final en una promoció i les quatre anteriors sempre les ha perdut. Ara necessita fer un gol més que el seu rival per competir la temporada vinent entre els més grans. Per tornar a l’elit. El que ha de fer és ben fàcil. Guanyar i punt. En joc està la victòria més important, la que suposarà un abans i un després, la que donarà sentit a tots els patiments, treballs i esforços dels últims mesos. Si diuen que a la tercera va la vençuda, aquesta pot ser la bona.

A diferències dels dos últims precedents més recents, tots dos amb final infeliç, aquest cop el desenllaç esquiva Montilivi. Toca jugar-se-la fora de casa, en un escenari advers malgrat el suport d’alguns aficionats que han viatjat per acompanyar el seu equip. En un estadi que estarà ple a vessar, amb més de 22.000 espectadors, els de Míchel es juguen el ser o no ser. La pressió, aquest cop, però, és pels de casa. Els que, sobre el paper, ho tenen un xic més a favor. Guanyar o empatar li val al Tenerife, que va acabar un esglaó per sobre a la classificació i, per tant, aguantar també la igualada després d’una pròrroga li jugaria al seu favor. Necessita un esforç més el Girona, que només es veurà beneficiat en cas de victòria. Ara bé, té recent el record de l’eliminatòria contra l’Eibar, encara més complexa i que es va acabar superant amb nota: 0-1 a Montilivi i 0-2 a Ipurua després d’un temps extra.

Són una bona colla els futbolistes que ahir, amb un xàrter, completaven les tres hores de vol des de la península fins a l’illa de Tenerife. Només hi ha dues absències en la convocatòria que va fer pública el club: Darío Sarmiento i Ibrahima Kébé, per lesió, estan descartats per vestir-se de curt. La resta de jugadors viuran el transcendental partit des de la gespa. Hi tornarà a haver una nodrida representació de joves del filial. Començant pel porter Morilla i continuant per Gabri, Monjonell, Ureña, Sala, Pau Víctor i Artero.

I l’onze? Pocs canvis s’esperen, si és que n’hi ha, per disputar el que serà una autèntica final. Tot dependrà també de l’estat físic de Juanpe Ramírez. El defensa va ser substituït el dissabte de la setmana passada per culpa d’uns problemes físics, però ha entrenat amb normalitat al llarg d’aquests darrers dies i si no hi ha un contratemps de darrera hora serà titular. Com també Santi Bueno i Bernardo Espinosa. Jugar amb tres centrals és innegociable. Els carrils ja tenen propietaris: Arnau Martínez per la dreta i l’esquerra es converteix en l’hàbitat de l’escalenc Valery Fernández, que li ha guanyat la partida a Jairo Izquierdo en aquest play-off.

El mig del camp, ben collat amb Pol Lozano, una de les revelacions del curs, i també Aleix Garcia. S’hi suma Iván Martín, amb més números de sortir d’entrada que no pas Samu Saiz. Borja García, una de les altres opcions al mig, està a la llista tot i que és difícil que jugui. La parcel·la ofensiva és responsabilitat d’una banda, d’Álex Baena. Va ser dels millors en el partit d’anada, però va barrejar els seus excel·lents recursos tècnics amb una mala presa de decisions. S’espera la seva millor versió. Com també, per pedigrí, hauria de saltar de bon inici el pitxitxi Cristhian Stuani. Però és aquí on Míchel podria desafiar de nou la lògica. Al camp de l’Eibar va sortir a la perfecció decantar-se per la titularitat de Nahuel Bustos i deixar l’uruguaià a la banqueta, per més endavant. El més probable és que a l’Heliodoro Rodríguez López la decisió sigui la mateixa.

Necessita el Girona marcar i si aquesta faceta no li havia suposat cap problema pocs mesos enrere, ara el cert és que li està costant una mica més. Ha fet 4 gols en els darrers cinc partits oficials. Ara bé, en aquest mateix període també és veritat que només n’ha encaixat un. Juan Carlos ha mantingut el zero en la seva porteria en quatre ocasions. Això també suma i també pot donar un ascens, pel que pot ser un factor fonamental contra un Tenerife que, molt probablement, no arriscarà. El 0-0 de sortida ja li és favorable. Lluis Miquel Ramis, el seu entrenador, no prepara cap revolució ni cap gir de guió. La fórmula de fer-se fort i evitar riscos li ha anat a les mil meravelles durant tota la temporada i no pensa renunciar-hi en el partit més important de la temporada. El tècnic tarragoní recupera el montenegrí Sipcic, convocat amb la seva selecció. D’aquesta manera, les úniques baixes que té confirmades són les de Javi Alonso i Pablo Larrea.

En el record, les últimes decepcions. Totes encadenades. L’objectiu, per tant, és clar: trencar aquesta dinàmica. Una espiral negativa que ha calat en el club i l’afició. El 2019 es plorava un ascens. El 2020, patacada contra l’Elx. I el 2021, tres quarts del mateix amb el Rayo. Repetir l’ascens del 2017 és el gran objectiu. Aquest cop, tancant per fi amb bones sensacions un play-off. Es tracta de guanyar. És una final i el Girona l’encara a la recerca de la victòria més important.