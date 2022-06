Arcediano Monescillo, l’àrbitre dels ascensos

UN COL·LEGIAT TALISMÀ. Arcediano Monescillo s’ha convertit en l’àrbitre dels ascensos del Girona. L’atzar ha volgut que col·legiat manxec hagi estat l’encarregat de xiular els dos partits en què el conjunt blanc-i-vermell ha pujat a Primera Divisió. En el primer ascens, el Girona va enfrontar-se al Saragossa un 4 de juny del 2017. Va ser un empat a zero que va dirigir Arcediano Monescillo. Un punt suficient per pujar per primer cop a la màxima categoria estatal de futbol. Ahir, de nou, l’àrbitre va tornar a xiular un partit amb desenllaç feliç per l’equip de Míchel Sánchez. Va ser un duel en el qual se li va girar feina, ja que va haver de parar el partit per llançaments d’objectes als jugadors del Girona.