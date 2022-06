Els imprescindibles de Míchel

S’ha acabat el bròquil. Fins a mitjan agost, quan el teló s’aixequi de nou, no tornarà el futbol. Almenys el de caràcter oficial, no pas els amistosos de preparació. Arriba el moment de desconnectar, de marxar de vacances per carregar piles i retrobar-se. També és l’hora de passar revista, d’analitzar, aprendre dels errors i aplaudir els encerts. De veure com ha anat la cosa. El primer any de Míchel a Girona ha escrit el seu punt i final. El desenllaç ha tornat a ser intens, dramàtic, jugant-se l’ascens a Primera a una carta, la darrera. Enrere queden mesos i mesos de competició. Temps per comprovar quina és la idea de joc que ha volgut implantar i també quins han sigut els soldats que més s’han unit a la seva causa. Ha quedat clar quins són els seus imprescindibles. Aquells que més minuts han col·leccionat, comptant totes les competicions. La Lliga, però també la Copa del Rei, on l’equip arribaria a plantar-se als vuitens de final. Igualment, els quatre partits del play-off d’ascens. De nou, com els tres darrers anys, una temporada ben llarga, que no s’ha acabat fins ben entrat el mes de juny.

Ningú ha participat més que el porter Juan Carlos Martín. Han sigut 3.960 minuts. És a dir, 44 partits. Calca d’aquesta manera els números de l’any passat, quan també va ser el més utilitzat. Només s’ha perdut 6 partits. Un parell a la Copa i quatre més a la Lliga. Precisament els que ha disputat Ortolá, a qui la titularitat li va durar ben poc. Confiança cega de Míchel en el porter manxec, que ha sigut decisiu en moltes ocasions a còpia de bones i decisives intervencions. El segueixen, un esglaó per sota, dos centrals: Bernardo Espinosa i Juanpe Ramírez. Un i altre tornen a ser dues de les referències d’aquest Girona. Experiència al servei de l’equip, superant també la barrera dels 3.500 minuts i atrapant els 45 partits oficials cadascun d’ells. El colombià ha disputat 3.899 minuts i en són 3.863 els del canari. Un altre defensa els segueix de ben a prop. També central, encara que Arnau Martínez ha canviat de perfil per adaptar-se al carril, una posició on ha ofert un molt bon rendiment. Ja no és pas una sorpresa, com ho era la passada temporada, sinó que s’ha acabat consolidant per banda dreta. Malgrat la seva joventut, i amb un futur prometedor, Míchel hi confia amb els ulls clucs. Són 42 els partits que ha col·leccionat Arnau, doblant les xifres de l’any anterior. Amb els d’ahir, s’enfila fins als 3.708 minuts.

El cinquè lloc d’aquesta particular classificació és per a Aleix Garcia, que per fi ha atrapat la maduresa futbolística a Montilivi, on no havia acabat de gaudir de les últimes experiències, en aquest cas a Primera, que hi havia viscut amb anterioritat. Ha arribat als 45 partits, amb 3.581 minuts. També són 45 les aparicions d’Álex Baena, que suma alguns minuts menys; tres quarts del mateix li passa a Nahuel Bustos, Ha jugat molt menys (1.730 minuts), però ha participat en 45 partits oficials. Molts més dels que s’imaginaven alguns a principi de temporada. I l’anècdota. En aquesta llista també hi apareix Mamadou Sylla, que va fer les maletes abans que s’acabés el mes d’agost. Això sí, va disputar 52 minuts del partit contra l’Amorebieta. O Gumbau, amb dues estones. Queda lluny això.