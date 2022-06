Peatge car el que li ha tocat pagar a Iván Martín, futbolista del Vila-real que aquesta segona part de la temporada ha jugat al Girona. Diumenge celebrava com un més l'ascens de l'equip a la Primera Divisió però ho feia havent jugat només 16 minuts i això que va tenir l'oportunitat de ser titular en el partit més important del curs. La culpa de tot plegat, una entrada d'Alex Corredera a prop del quart d'hora de joc que el va deixar estès al terra i que va impedir que pogués continuar.

El futbolista és un més avui en la rua de celebració del retorn a Primera, però ha aprofitat el dia per, entre d'altres coses, passar un pertinent examen mèdic per determinar amb exactitud quin tipus de lesió pateix. Iván Martín té afectada la zona del peroné. Es tracta d'una fractura, pel que necessitarà un cert temps per recuperar-se. El dia 30 d'aquest mateix mes la cessió al Girona deixa de ser efectiva i tornarà a formar part, al cent per cent, del Vila-real.

Des que va aterrar a Montilivi el passat mercat d'hivern, el migcampista ofensiu ha participat en 19 partits oficials, 10 d'ells sortint a l'equip titular. Ha acumulat 1.069 minuts però no ha pogut marcar cap gol. Diumenge, a Tenerife, va ser substituït al minut 16 per Samu Saiz i se'n va anar cap a la banqueta amb els ulls plorosos, conscients que se li havia acabat una oportunitat d'or de viure l'ascens des del terreny de joc.