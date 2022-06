L’ascens fa que Juanpe renovi automàticament per una temporada més

Confirmada la seva continuïtat fins al 2025, el màxim responsable esportiu del Girona, Quique Cárcel, ja fa dies que treballa en la planificació de la plantilla del curs vinent. Per a qualsevol altre, podria ser complicat treballar en dues línies tenint en compte que fins a darrera hora, no ha sabut a quina categoria competirà l’equip. Tanmateix, les experiències dels darrers han servit al director esportiu per tenir-ho controlat i tenir cintura per saber reaccionar en cas d’un desenllaç o un altre. En aquest sentit, l’únic nom que ballava a l’agenda de Cárcel era el de Juanpe Ramírez. El central canari és un dels jugadors que acaba la seva vinculació amb el club aquest trenta de juny, però en el contracte hi havia inclosa una clàusula de renovació automàtica que s’activarà i, per tant, continuarà una temporada més, com a mínim, a Montilivi.

Jairo Izquierdo, Víctor Sánchez i David Juncà són els altres tres jugadors que acaben contracte a finals de mes. En el cas del de Riumors, el club pot activar l’opció d’ampliar-li el contracte un any més, però de moment no hi ha novetats. El futur dels cedits Baena, Iván Martín, Pol Lozano, Bustos i Sarmiento també sembla lluny de Montilivi. Ben segur que Cárcel voldria retenir els dos primers, sobretot Baena, a qui plouran ofertes però amb l’equip a Primera no és de descartar que pugui continuar. L’ascens calma, en principi, el Girona amb Arnau Martínez. El defensa maresmenc va renovar fa uns mesos fins al 2025, però ben segur que les seves actuacions i la seva projecció haurien fet inviable que es quedés una temporada més a la categoria de plata. El Girona té ben lligades les altres perles del planter. Així, Artero i Gabri estan controlats fins al 2026, Ureña fins al 2025 i Terrats, Kébé i Joel Roca fins al 2024. Qui també té un contracte de llarga durada és Cristhian Stuani, que acaba al 2026. Cárcel ja s’havia encarregat mesos enrere que la resta de la plantilla tingués contracte més enllà del 30 de juny. D’aquesta manera, un altre dels actius destacats del club, Santi Bueno, està controlat fins al 2024. Més jugadors hi ha amb contracte per només una temporada més. És a dir que finalitzen el 2023. Són els casos de Valery Fernández, Aleix Garcia, Ortolá, Samu Saiz, Juan Carlos i Bernado. A més a més, cal tenir en compte que al club hi han de tornar els jugadors que han estat cedits a altres clubs: Gallar (Cartagena) i Calavera (Sporting), que tenen contracte encara una temporada més. Cap dels dos entra als plans del club. Caldrà veure també què passa amb Jonathan Dubasin, que ha estat cedit a Primera RFEF amb la UD Logronyès on ha brillat amb llum pròpia. El de la Seu d’Urgell també té contracte fins al 2023. Ilyas Chaira, cedit al Costa Brava, té dos anys més encara (2024).