"És un dia molt feliç per a mi. He viscut grans anys però amb finals dolents. Aquest any ha sigut al revés: un inici difícil i un final feliç. Me'n recordo de tots els que han passat per aquí; de Francisco, de Martí, d'Unzué i, sobretot, d'Eusebio".

"És la vegada que he vist aguantar la pressió a l'equip. M'he sentit segur veient el partit. Quan ens han empatat han aparegut els fantasmes, però després de seguida hem marcat el segon i hem vist que avui era el dia". "En el segon gol m'ha costat contenir-me" "Ja hem planificat alguns aspectes de la temporada que ve. Ara ha de venir una pretemporada molt exigent, perquè de seguida ens hi hem de tornar a posar".