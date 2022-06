L’encàrrec

Explicava Jordi Bosch en el seu Bulevard de diumenge que el maig passat feia deu anys que l’exdirector de Diari de Girona, Jordi Xargayó, li havia fet un encàrrec: escriure un article per a les contraportades del diumenge. Així es va fer i la secció del periodista gironí, que també havia estat director d’aquest rotatiu, ja ha complert una dècada, i per molts anys. Així funcionen els encàrrecs; en un moment donat es fan i, si tot flueix, s’acaben portant a terme. Fa només un any, quan vam fer el relleu a la direcció del Diari, Xargayó va fer un altre encàrrec: que el nou equip fes la portada de l’ascens del Girona unes setmanes després. Els asseguro que estava convençut que seria fàcil.

Era final de maig de 2021; el Girona estava en mig del play-off d’ascens i havia vençut a l’Almeria a casa 3 a 0, en el partit d’anada de la primera eliminatòria. L’eufòria a la ciutat era extrema i molta gent pensava que aquell era el moment, després que en l’anterior temporada, on també hi va haver un excés d’optimisme social, la moneda caigués en creu. I el 2021 va tornar a ser creu. Què vam aprendre? Que és millor ser prudent, callat, fer veure que no està gens clar i que és millor pensar que no serà possible perquè si et dones la patacada, sempre serà més fàcil recuperar-se.

Entenc que alguns casos ha estat per pura superstició, quan realitat només es tractava de contribuir que l’equip i el club no caiguessin en la mateixa eufòria col·lectiva i intentar ajudar que cap d’ells es pensés que la feina estava feta abans de temps. Els aficionats estaven cansats de tants fracassos i aquesta vegada semblava que quasi ningú donava un duro per la victòria. Amb discreció, sense fer fressa i sense grans pancartes instal·lades abans de temps, al final ha estat l’any del Girona.

L’afició ha jugat la seva carta, però la clau ha estat la sang freda de l’equip liderat per Míchel, que no ha llençat la tovallola en cap moment i ha sabut mantenir la pressió a ratlla, perquè ell també tenia un encàrrec i l’ha complert. Com nosaltres, que 365 dies després hem pogut complir el de fer la portada, en aquest cas doble, la del Girona FC i la del Bàsquet Girona, que sabíem que algun dia la faríem, però no quan. El que no podíem imaginar de cap manera és que fos el mateix dia i sense encàrrec.