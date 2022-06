Malestar entre els veïns de Vilablareix per la Ciutat Esportiva

El poble de Vilablareix no va encaixar gens bé la notícia avançada per Diari de Girona sobre l’interès del club blanc-i-vermell en la compra d’uns terrenys a la zona de La Massana per construir-hi la seva Ciutat Esportiva. Els veïns i veïnes del barri de Sant Roc i del Perelló senten que la implantació del centre d’operacions del primer equip del Girona, de la base i el femení és un «despropòsit», tenint en compte que l’indret escollit està considerat de «protecció agrícola» i segons l'actual plantejament urbanístic no és urbanitzable. Tement que les «voluntats polítiques» puguin derivar en el «canvi de qualificació», diversos habitats de la localitat han decidit organitzar-se per mostrar el seu «malestar i desaprovació».

Segons expliquen fonts veïnals de La Massana, la construcció de la Ciutat Esportiva afectaria «la poca zona rural que ens queda amb un enorme valor agrícola, social, paisatgístic i natural». De manera espontània, s’ha dut a terme el primer pas per mostrar el «desacord» amb una carta oberta als mitjans de comunicació per demanar «ajuda» amb l’objectiu d’aturar el projecte. «Som conscients que no està en les nostres mans perquè si per al propietari i l’Ajuntament és favorable difícilment podrem fer-hi alguna cosa, però volem expressar el nostre dret a la discrepància», expliquen. Alhora, comenten la seva preocupació en el cas que «es puguin canviar les normes perquè tingui encaix si finalment hi ha voluntat política». «Sabem que l’última paraula la tindrà el servei territorial d’urbanisme. No sabem quin serà el seu posicionament, però farem el possible per allargar el projecte. No només ho creiem la gent del barri, sinó d’arreu del poble», asseguren.

A la carta, manifesten que «els veïns de Vilablareix estem contents pel flamant ascens del Girona FC, orgullosos i orgulloses dels èxits esportius d’un equip que sentim tan nostre. Però tenim el cor dividit per una decisió que va molt més enllà de l’esport i l’orgull gironí: va exactament al terreny de l’especulació urbanística, del creixement urbà desmesurat i del menyspreu per la minvant zona agrària que encara queda a la ruralia gironina. I és que des que hem sabut que el Girona FC pretén edificar la seva ciutat esportiva damunt els nostres sembrats, estem commocionats».

El grup es mobilitza i vol fer «tot el que sigui possible per allargar al màxim l'aprovació»

«Vilablareix ha crescut molt els darrers anys (i més que creixerà, tenint en compte la quantitat d’edificis que s’hi estan alçant). El petit poble que era fa uns anys, aviat serà una ciutat dormitori. D’això en diuen progrés inevitable, per més que piquem de peus. En aquest context, la poca zona rural que ens queda, té un enorme valor agrícola, social, paisatgístic i natural. Bé ho saben els veïns i veïnes de Salt, Girona i les localitats properes que, durant el confinament, han descobert aquest entorn, tot passejant, fent-lo el seu pulmó de cap de setmana a través de les passejades a peu o en bicicleta. Aquest entorn és privilegiat, precisament, perquè el conservem rural. Vilablareix també és les seves granges i masos, els camps de conreu de cereals o de groga colza. A tot això hi veiem un final imminent i per això volem alçar la veu», afegeixen.