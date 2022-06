Oficialment han començat les vacances per a la plantilla del Girona. Desconnexió ben merescuda, després de l’ascens a Primera, i també més breu que la resta dels equips, com ja és habitual en els últims anys. Encara no s’ha fixat el calendari de la pretemporada vinent, ni tampoc han sortit a la llum els rivals, però des de Montilivi ja es té assumit que es tornarà a la feina l’11 del proper mes de juliol amb les proves mèdiques. Seran, per tant, unes tres setmanes per reposar i carregar piles, per posar-s’hi de nou amb les pertinents revisions mèdiques, primer, i després amb els entrenaments. La Lliga començarà el cap de setmana del 13 i 14 d’agost.