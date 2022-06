L’equip més «novell» de tota la Primera Divisió

A la tercera ha anat la vençuda i el Girona, després de dues decepcions consecutives, ha tornat a celebrar un ascens a la Primera Divisió. A recuperat el seu lloc perdut a l’elit. A la màxima categoria. No hi ha res més amunt, és el sostre del futbol estatal. On hi competeixen els millors. Així ha estat ara i sempre, des que fa camí d’un centenar d’anys va engegar la competició. Amb un format i alhora un futbol que no tenen res a veure amb el que es coneix a dia d’avui, però al cap i a la fi, una lliga formada pels clubs més potents. Ha passat el temps, les dècades. El paisatge s’ha modificat a mesura que han nascut més i més equips i han evolucionat. Fins arribar al present. Durant tot aquest temps, per Primera Divisió hi ha hagut clubs que no s’han mogut i molts d’altres que han aparegut i desaparegut. Entitats que acumulen anys i panys entre els més grans. D’altres, no poden dir el mateix. I aquí hi apareix el Girona. El més «novell», ara mateix, a la categoria més potent. El primer obstacle que tocarà superar.

Són 63 els equips que alguna vegada, al llarg de la història, han tret el cap per Primera. No són pas pocs. Alguns ja s’han extingit. D’altres, s’han fundat de nou i ara passegen amunt i avall amb un altre nom. La majoria, però, encara competeixen. Més amunt o més avall. Històrics, tots, però amb una sort i una realitat ben diferent. El Girona forma part d’aquest grup de 63 clubs. Ara bé, en el rànquing històric, en una classificació comptant-hi tots els partits en aquesta categoria, els de Montilivi hi apareixen ben avall. Com és lògic, perquè només han tastat la màxima categoria dues temporades. Del 2017 al 2019 i para de comptar. Amb Pablo Machín a la banqueta, primer, i després amb Eusebio Sacristán al comandament de la nau blanc-i-vermella. Això fa que el comptador de partits sigui bastant minso. N’ha disputat només 76 a Primera, amb un balanç de 23 victòries, 19 empats i fins a 34 derrotes. Només hi ha 13 clubs que n’han jugat menys i cap competirà aquesta temporada a la màxima categoria. Per tant, els 19 clubs contra els quals s’haurà d’enfrontar tot buscant la permanència a partir del proper mes d’agost el conjunt català, compten amb més experiència en aquesta divisió. Molta més. Hi acumulen més partits, més victòries. Més minuts, més punts. El que més se li acosta és l’Almeria, que també ha aconseguit l’ascens aquesta temporada. Es tracta de la Unión Deportiva, una entitat fundada el 1989 i que, malgrat la seva joventut, ja ha disputat 228 partits a la Primera Divisió. En són 152 més dels que acumula el Girona. No s’ha de confondre amb l’Agrupación Deportiva Almeria, amb dues temporades a l’elit (del 1979 al 1981), però que va desaparèixer a principis de la dècada dels vuitanta. Els gironins també s’enfrontaran al Cadis, amb 522 partits a Primera. Igualment amb l’Elx (754), Rayo Vallecano (718), Getafe (646) i Vila-real (836). Són els únics que no han atrapat el miler d’enfrontaments en aquesta divisió. La resta, els supera. Alguns ho fan de sobres. És el cas dels autèntics transatlàntics. Reial Madrid, Barcelona i Athletic Club són els únics clubs que han disputat els 2.952 partits de tota la història de la Primera Divisió, perquè mai cap d’ells ha perdut la categoria. Qui ha fet més punts és el conjunt blanc, amb 4.786, seguit de l’equip blaugrana, amb 4.676. Enrere es queden a San Mamés, amb 3.616. Més n’ha sumat l’Atlètic de Madrid i el València, però amb més partits: 3.824 en 2.804 aparicions i 3.664 en 2.854, respectivament. La classificació continua i tots els que hi treuen el cap presenten unes xifres que espanten, al costat de les del Girona. El Sevilla suma 2.598 partits a Primera, mentre que l’Espanyol en té més: 2.778. En són 2.492 els de la Reial Societat. Continua amb el Betis (1.918), Celta (1.888), Valladolid (1.580), Osasuna (1.430) i Mallorca (1.064). El Girona debutarà al camp del València