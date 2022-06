Segurament, va ser una de les imatges més emotives de la nit. El reconeixement a la feina ben feta i a l’assoliment del major èxit que qualsevol pogués imaginar. Míchel Sánchez va tenir el detall de sortir acompanyat per tots els membres del seu cos tècnic en l’última roda de premsa de la temporada, després d’aconseguir l’ascens a l’Heliodoro amb una victòria en la final del play-off contra el Tenerife (1-3). «Sense ells, res d’això hauria estat possible», va assegurar el tècnic. No li mancava raó. I és que no hi ha cap mena de dubte que Míchel ha estat un dels grans responsables del retorn del Girona a Primera Divisió, però també és cert que ho ha estat gràcies a l’equip de 17 persones que treballen amb ell colze a colze per treure el màxim rendiment dels futbolistes. Són els herois a l’ombra.

ELS AJUDANTS DE MÍCHEL

Aviat farà un any de l’arribada de Míchel a Montilivi i ja ha aconseguit el somni que perseguia des del primer dia: jugar amb el Girona a Primera. El tècnic de Vallecas va venir acompanyat pels seus dos col·laboradors de sempre, el segon entrenador Salva Fúnez i el preparador físic David Porcel. Tots tres fa anys que treballen junts i els resultats han estat més que positius amb dos ascensos més al currículum que van aconseguir quan dirigien l’Osca i el Rayo. A més a més, l’estiu passat va incorporar-se l’entrenador de porters Juan Carlos Balaguer.

També ha estat clau l’aportació de Santi Pou. El director de metodologia de l’Acadèmia i integrant de l’àrea esportiva i del cos tècnic com a coordinador de l’àrea de rendiment en joves jugadors s’ha encarregat de la integració dels jugadors del filial amb una aportació més que notable al primer equip i de l’aplicació del model del City Football Group al club.

Alhora, cal tenir en compte la feina de l’altre preparador físic, Néstor Salmerón, així com la dels analistes Dani Villar, Miquel Serrado i Arnau Terradellas. S’han dedicat a espiar els rivals per conèixer tots els detalls i d’aquesta manera poder controlar cada situació durant els partits. A part del delegat Javier Galiano, que les ha viscut de tots colors amb el conjunt blanc-i-vermell després d’arribar a Montilivi l’any 2008.

ELS VETLLADORS DE L’EQUIP

Els jugadors no podrien sortir cada cap de setmana al terreny de joc si no fos per ells. Al capdavant es troba el doctor Gabriel Lupón, però també ha sigut important la tasca dels fisioterapeutes Oriol Balañà, Dani Garcia i Martí Moreno; i el readaptador Dani Sánchez. Destaca per igual el nutricionista Sergi Mateo, que porta el control de la dieta de tots els membres de la plantilla amb menús personalitzats per obtenir el millor de cadascú. En aquest cas, no només ha estat elemental durant la temporada sinó que també ho està sent en època de vacances guiant els jugadors perquè mantinguin la forma física tant com sigui possible.

ELS ENCARREGATS DE MATERIAL

Als jugadors mai els faltarà de res amb persones com Josep Maria Luis Jota i Yulian Burlak. Els utillers s’han preocupat per abastar el material necessari a tothom i que tot estigués sempre a punt. L’ascens va ser especial sobretot per a Jota, l’autor del crit de rigor abans de cada partit «Giroooona». L’utiller és al Girona des del 2003 amb cinc ascensos, deu promocions i dos descensos.

La majoria no surten a les fotos, però hi han sigut sempre en tots els moments de la temporada. Tant a les dures com a les madures. S’ho han deixat tot pel Girona i per retornar-lo a la màxima categoria del futbol estatal. Com repeteix constantment Míchel, són una «família». I de Primera.