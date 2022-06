Amb l’ascens a Primera del Girona FC són molts els aficionats blanc-i-vermells que es freguen les mans per veure què cau del Manchester City. Deia Ferran Soriano, director general del City Football Group, la setmana passada que el Girona passava a ser, juntament amb el New York City, el segon club del grup per darrere del Manchester City. Sens dubte que ser a la màxima categoria del futbol espanyol farà del Girona un club molt més atractiu que no pas les darreres tres temporades on, a Segona Divisió, era difícil que els millors talents captats pel grup citizen volguessin desembarcar. Enguany, a Montilivi hi han jugat Pablo Moreno, Nahuel Bustos i Darío Sarmiento. La xifra de cessions citizen no canviarà el pròxim curs perquè la FIFA validarà la nova normativa que només permet tres cessions per part d’un mateix club. A més a més, els equips només podran disposar-ne d’un màxim de vuit en total. Això farà, doncs, que des del Manchester City només puguin arribar a Montilivi tres jugadors. La norma, això sí, no afecta els futbolistes menors de 21 anys. En aquest sentit, el fet que el City Group disposi de molts clubs sota el seu paraigua podria obrir una via perquè arribin més talents al Girona. És a dir, que a Montilivi hi podrien arribar tres jugadors cedits pel Manchester City, però en podria caure algun altre a través d’un préstec per part d’algun dels clubs que pertanyen al mateix grup (Troyes, Montevideo Torque, Lommel, New York, Sichuan Jiuniu, Mumbai).

La nova reglamentació farà que el Girona estudiï bé quines peces poden arribar via City i quines a través d’altres clubs. Cal recordar que Iván Martín repetirà cessió del Vila-real per contracte i ja ocuparà una plaça. Enguany, el conjunt gironí ha tingut sis cedits: els tres del City, Iván Martín i Baena (Vila-real) i Pol Lozano (Espanyol).

La via del City ha estat, d’ençà de l’aterratge, silenciós primer i oficial a partir del 2017, una font molt important d’entrada de jugadors a Montilivi. Tot va començar l’estiu del 2015, quan el City Group encara no formava part de la propietat del club. Aquella temporada el Manchester City va fitxar Rubén Sobrino del Ponferradina per cedir-lo a Montilivi i també va comprar al Girona mateix Florian Lejeune per evitar que volés. També arribarien Pablo Maffeo i el nigerià Nwakali. La temporada següent, la del primer ascens (16-17), va aterrar altre cop Maffeo i també Pablo Marí, a qui el City va comprar del Nàstic per cedir-lo a Montilivi. També arribaria Angeliño Tasende (ara al Leipzig), però seria un vist i no vist.

En l’estrena a la màxima categoria, la xifra de préstecs per part citizen es va elevar a cinc: Marlos Moreno, Maffeo, Douglas Luiz, Aleix Garcia i Kayode. En el segon any repetirien Douglas Luiz i Alex Garcia als quals se’ls afegiria Patrick Roberts. Arran del descens del 2019, el Girona es va quedar orfe de cessions del City. L’aixeta es va tornar a obrir la temporada passada amb l’arribada de Bustos, Pablo Moreno, Yan Couto i el porter Arijanet Muric. Enguany, han repetit Moreno i Bustos amb la novetat de Darío Sarmiento.

El rendiment dels jugadors que el City ha deixat al Girona ha estat irregular. Hi ha hagut fiascos grossos com el de l’extrem colombià Marlos Moreno o Larry Kayode i d’altres de rendiment notable com Maffeo o Couto. Entremig, un Douglas Luiz irregular que amb 20 anys no va ensenyar tot el futbol que duia a dins i que, al cap de pocs anys, l’ha dut a ser internacional amb Brasil i titular a la Premier League amb l’Aston Villa. Per la seva banda, Aleix Garcia, un cop desvinculat del City i després d’haver passat pel Mouscron belga, el Dinamo de Bucarest i l’Eibar va tornar l’estiu passat a Montilivi amb el repte de tornar el Girona a Primera. El d’Ulldecona ho ha aconseguit sent important per a Míchel al mig del camp. Caldrà veure, doncs, com es planteja el club aquest mercat que està a punt d’obrir-se i quin perfil de cedits és capaç de pescar el Girona.