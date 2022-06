El retorn a Primera porta nous dissenys trencadors

El Girona ho té tot preparat per presentar la setmana que ve les noves equipacions per al retorn a Primera Divisió, però un any més Footy Headlines li va tòrcer els plans i ahir va filtrar les tres samarretes que portarà l’equip durant la temporada 2022-23. El web especialitzat en moda de futbol va avançar els models de la primera, segona i tercera equipacions amb un canvi destacat a banda del respectius dissenys. I és que a partir d’ara, com ja va fer automàticament el club després de celebrar l’ascens, l’escut ha canviat i ja no porta corona.

Si es confirmen els models, la primera equipació serà d’allò més trencadora amb franges blanques i vermelles, combinant un parell de zones horitzontals per d’altres verticals. Cal recordar que el curs del descens, la samarreta ja va causar impacte entre l’afició per les franges en diagonal. D’altra banda, la segona, tal com s’havia especulat, lluirà els colors de la senyera fent bandera de Catalunya. Aquest disseny va ser molt ben rebut entre els usuaris a les xarxes socials, després que Footy Headlines filtrés els tres models. Mentre que la tercera imita un estampat militar amb un color camuflatge format per tons grisos i blaus. Aquesta temporada el Girona vestia una primera samarreta més clàssica, una segona de color groc i la tercera era gris centra. En aquest sentit, es manté la paleta cromàtica habitual de les darreres temporades. La marca Puma és l’encarregada de confeccionar els dissenys de les equipacions del club de Montilivi.