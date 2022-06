Veure jugar el Girona a Montilivi en el retorn a Primera costarà car als socis i abonats a diferència del curs passat a Segona. El club va engegar ahir la campanya d’abonaments per a la temporada 2022-23 i, com s’esperava, els preus van patir un augment significatiu (un pèl major al del primer ascens a l’elit). «A causa de la nova sectorització (amb la creació del Gol Lateral o Preferent Central, per exemple), els preus es veuen lleugerament modificats respecte a la darrera temporada a Primera en què aquesta sectorització encara no estava aplicada», explica l’entitat blanc-i-vermella al seu web on cal fer el tràmit per o bé renovar o bé donar-se d’alta. La xifra màxima d’abonats que planteja el Girona serà de 9.500, tenint en compte que va ser la que hi havia en l’últim any a Primera (2018-19) quan la capacitat era superior a les 13.500 localitats d’aquesta temporada. Fins ara, el club tenia 9.000 abonats així que en funció de les baixes que hi pugui haver -un 5% aproximadament- hi podrà haver mig miler de noves altes a grosso modo.

El Girona premia la fidelitat dels abonats amb un preu inferior a les renovacions respecte a les noves altes (aquestes es tramitaran a partir del 26 de juliol entre els seguidors que estan en llista d’espera) . Per als adults, els preus oscil·laran entre els 300 i els 660 euros a les renovacions i entre els 345 i 670 euros a les noves altes. Sent més econòmiques les zones del Gol Nord i el Gol Sud i més cares les de Preferent i Tribuna. En el cas de les noves altes, aquestes no tenen l’opció d’adquirir seient a Tribuna i, en canvi, sí que poden sol·licitar el canvi de seient a la zona més privilegiada de l’estadi els que ja són abonats i així ho desitgin (hi ha un màxim de 60 localitats disponibles que s’adjudicaran per antiguitat. Als preus cal afegir-hi el del carnet de soci, d’entre 10 i 50 euros més.

Per poder demanar una nova alta en qualsevol de les altres zones, els interessats s’hauran de posar primer en una llista d’espera i després podran tramitar l’abonament a partir del 26 de juliol. El club té uns 2.000 socis sense abonament per la qual cosa es preveu arribar als 9.500 abonats. Cal recordar que per ser abonat és indispensable ser soci del Girona. El carnet de soci té un cost de 50 euros en adults. Tant pel carnet de soci com per l’abonament hi ha tarifes especials per a les categories sènior, júnior i infantil.

El carnet de l’abonament serà en format digital i qui vulgui tenir-lo de forma física l’haurà de demanar a través de l’Àrea de Soci abans del 10 de juliol. Posteriorment, tindrà un càrrec de 5 euros. Per evitar que quedin seients buits com passava el curs passat el club té preparats diversos incentius per premiar l’assistència dels seus abonats.