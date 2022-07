L’increment de preus de l’abonament està portant molts maldecaps als socis i abonats, que aquests dies estan valorant seriosament com s’ho poden fer per poder veure el Girona a Primera Divisió tenint en compte que hauran de fer una despesa important -sobretot en el cas de les famílies. Des de la Federació de Penyes, el president Cristóbal Sánchez, explica que «tothom esperava que pugessin però potser no tant». «Són una mica elevats. Si es comparen amb els abonaments del bàsquet, la diferència és forta tot i que en el futbol s’ajustin a la majoria de clubs de Primera. A més a més, la situació econòmica no ajuda i hi ha certa preocupació perquè hi ha gent que s’està plantejant deixar-ho després de molts anys», comenta.

El Girona puja els preus dels abonaments per a la temporada 2022-23 Mentre fan números, molts penyistes, de manera voluntària, estan valorant la possibilitat d’agrupar-se tots junts al Gol Nord aprofitant que aquesta temporada hi haurà la nova grada supletòria per ampliar l’aforament a les 13.500 persones La Federació de Penyes i el club treballen amb l’objectiu que se senti molt més el suport de l’afició els dies de partit, simulant una grada d’animació. «No pot ser que se’ns senti tant a Saragossa i que després a l’estadi només se senti el Jovent. Els penyistes estem dispersos per Montilivi i ens agradaria ajuntar-nos una cinquantena per animar encara més», diu Sánchez. Per poder situar-se un al costat de l’altre, els penyistes que vulguin fer-ho hauran de sol·licitar el canvi de localitat. En aquest sentit, molts abonats van mostrar el seu desacord en que es passi abans el rebut de l’abonament i després es pugui fer la petició per posar-se a un altre seient. «Si es canvia de zona, no té sentit. Sinó és igual. Hi ha penyistes que ara estaven a Preferent i volen anar al Gol Nord per ajuntar-se, però es troben que hauran de pagar primer i després entenem que se’ls retornaran els diners que hi ha de diferència entre un abonament i l’altre. Suposo que el club ja ho té previst», apunta. Alhora, apareix la incertesa amb la promoció que fa el Girona perquè els abonats puguin cedir el carnet. Com que els sèniors només el poden cedir als sèniors aquests estan pagant carnets d'adult per poder cedir-lo a tothom.