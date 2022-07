Sant tornem-hi. Si l’afició del Girona no va quedar gaire contenta en conèixer la pujada de preus dels abonaments per aquesta temporada en el retorn a Primera Divisió, encara li vindrà menys de gust pagar l’import del seu seient sabent que els horaris per veure l’equip a Montilivi continuen, un curs més, sense acompanyar. LaLliga va donar a conèixer ahir les tres primeres jornades d’una tacada -en un primer moment havia publicat la primera i la segona per immediatament esborrar-les fins a tornar-ho a fer oficial a última hora de la tarda. Com ja s’havia avançat, el conjunt dirigit per Míchel Sánchez debutarà davant el València a Mestalla el proper diumenge 14 d’agost a dos quarts de vuit del vespre. El partit es retransmetrà pel canal de televisió DAZN LaLiga.

No serà tan bo el retorn de l’elit a Montilivi. I és que per començar, als gironins els ha tocat un dilluns i un divendres. El primer partit a Primera que es jugui a l’estadi blanc-i-vermell serà contra el Getafe el dilluns 22 d’agost i es podrà veure per Movistar LaLiga a les 10 de la nit. Mentre que el segon, tampoc es disputarà en un horari gaire favorable perquè va quedar fixat pel divendres 26 d’agost a les vuit del vespre. Aquest també se seguirà per DAZN LaLiga. Tenint en compte que els de Míchel obriran la tercera jornada i que seran els últims en disputar la segona, només gaudiran de quatre dies de preparació sent l’últim el mateix dia de partit. Els espera, per tant, un inici exigent en l’estrena a Primera. Cal recordar que la temporada passada el Girona era un dels equips abonats als dilluns. Fins i tot Míchel va arribar a mostrar la seva decepció amb els horaris en alguna roda de premsa perquè, en conseqüència, no podia assistir tanta gent a Montilivi.