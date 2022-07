Totes les banquetes de la Primera Divisió ja coneixen els seus inquilins

Entre el 12 i 14 d’agost, en una mica més d’un mes, s’aixecarà el teló de la Lliga a la Primera Divisió. Torn llavors per a la jornada inaugural. Prop de sis setmanes tocarà esperar. Ha arribat el moment de les pretemporades, dels entrenaments infinits i els partits de preparació amb canvis i més canvis, cares noves i experiments. Torn per als fitxatges, per a les sortides i rumors a dojo. Feina n’hi ha per davant i els despatxos, a tots els clubs, treuen fum. Això sí, en matèria d’entrenadors, els deures ja estan fets. Tots i cadascun dels vint equips que competiran a la màxima categoria tenen la banqueta ocupada. El ball ha sigut mínim. Força cares conegudes. S’ha apostat per consolidar projectes i no pas per llançar la casa per la finestra, en la majoria dels casos. Li passa al Girona, que si ha tornat a l’elit ha sigut responsabilitat, entre d’altres, de la bona feina de Míchel Sánchez com a director d’orquestra. Renovat fins i tot abans d’assolir l’ascens, la seva continuïtat és un fet. Com la d’altres tècnics. Gairebé tots.

Només tres clubs canvien d’entrenador respecte l’última temporada. Els disset restants no han mogut fitxa. L’aterratge a la presidència de Jon Uriarte s’ha traduït en el retorn d’Ernesto Valverde a la banqueta de l’Athletic. Mai ningú ha dirigit tants partits com ell, 306, en la història d’un equip que encapçalarà per setena temporada, iniciant la que serà la seva tercera etapa a l’entitat. Menys experiència té Diego Martínez, que provarà sort a l’Espanyol, on hi arriba per rellevar Vicente Moreno. El toc experimental és del València, que ha decidit apostar per Gennaro Gattuso. L’italià fa poc que va acceptar el càrrec però ben aviat ha quedat esquitxat per la polèmica. La delicada situació a Mestalla va estendre un rumor: la possibilitat de veure’l dimitir abans que comencés la competició davant el poc múscul econòmic del club i la més que possible marxa de jugadors importants. El pas dels dies ha servit per refredar-ho tot plegat i el mateix Gattuso, només aterrar després d’uns dies de vacances, va afanyar-se a dir que de veritat això no en té res. Així que si no hi ha cap contratemps, el 14 d’agost s’asseurà a la banqueta per debutar amb el seu equip i enfrontar-se al Girona.

De les novetats als clàssics. Com ara Diego Simeone. És el més veterà de la categoria. Enceta la seva dotzena temporada al capdavant de l’Atlètic de Madrid, al que ha dirigit durant 578 partits. No hi ha cap altre entrenador a la Primera Divisió amb uns registres així. De fet, ben pocs superen el centenar d’aparicions en un mateix equip. A banda de l’esmentat Valverde, en aquest capítol hi apareixen Imanol Alguacil (178 partits amb la Reial Societat), Carlo Ancelotti (175 dirigint el Reial Madrid), Jagoba Arrasate (167 amb Osasuna, entre Segona i Primera Divisió), Julen Lopetegui (160 amb el Sevilla) i Unai Emery (111 al timó del Vila-real).

Xavi Hernández inicia avui la pretemporada amb el Barça, després de dirigir-lo en 37 partits oficials el curs passat. Segona temporada també per a Sergio González al Cadis i per a Pacheta, que ve de pujar el Valladolid. Segon any igualment per a Francisco Rodríguez, que va aterrar a Elx per intentar-lo salvar del descens i ho va aconseguir. Si fa no fa el que li va passar a Javier Aguirre amb el Mallorca. Míchel augmentarà també el seu comptador particular al Girona, on hi viurà el segon curs. Manuel Pellegrini afronta el quart any al Betis, Eduardo Coudet es manté al Celta i el mateix passa amb Andoni Iraola (Rayo), Quique Sánchez Flores (Getafe) i Rubi (Almeria).