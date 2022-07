El màxim responsable esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha comparegut aquest migdia per repassar l'actualitat del club a pocs dies pel començament dels entrenaments del Girona 2022-23. Cárcel ha detallat que treballa per reforçar "totes les línies, porteria inclosa" i que preveu fer entre 10 i 12 fitxatges. Fins i tot ha assegurat que l'economia del club permetrà fer algun traspàs. Al mateix temps, el barceloní ha reconegut que hi ha jugadors amb contracte en vigor que no compten "esportivament" i que es treballa per a trobar una sortida. Això sí, Cárcel no preveu gaires moviments a curt termini i visualitza un estiu "llarg".

PLANTILLA

La idea és tenir una plantilla entre 24-25 jugadors però tot dependrà del límit salarial. Volem reforçar totes les línies, porteria, lateral esquerre, dret, central, pivot i gent a dalt. Entre 11 i 12 fitxatges, per tenir una plantilla molt competitiva.

BAENA I LOZANO

Són jugadors que van tenir molts minuts amb nosaltres i van donar un gran rendiment. Pertanyen a altres clubs, que marcaran la línia a seguir

SORTIDES

Vull respectar molt el tema dels contractes. Hi ha jugadors que saben que esportivament no hi comptem i treballem en les seves sortides. No són gaires.

FILIAL

Fa dos anys que ens quedem a les portes de 2a RFEF, que és la categoria on hauria de ser el filial. Som a Tercera RFEF, que és una categoria molt dura. Tant de bo poguéssim estar més amunt però afrontem el futur a Segona RFEF

CESSIONS

Volem crear un equip molt competitiu. Hem de fer jugadors importants via City, via cessions d'altres clubs i també en propietat. El tema de les cessions condiciona molt perquè només en podem tenir 8 en total i tres d'un mateix equip. Haurem de valorar-ho molt. Hem d'estar ben convençuts de tota peça que entri.

CITY

Treballem tot l'any. Hi ha molts jugadors que s'han treballat i molts que volem que vinguin. La decisió al final és nostra i les peticions vénen més d'aquí cap allà. No serà fàcil perquè la distància entre clubs és gran, tot i que a Primera ens hi acostem més.

BUSTOS

No és obligat que torni per haver pujat. No hi havia cap clàusula. Ha fet onze gols i ha donat un rendiment força bo. Estem oberts al mercat i hem d'intentar fer l¡equip el màxim competitiu possible. Bustos és del City que podria tornar, però a dia d'avui observem quines situacions hi ha per prendre la millor decisió possible

TRASPASSOS

Tenim la capacitat econòmica d'un equip de la part baixa de la categoria. Tenim quelcom positiu que és que no hem de pagar per opcions de compra obligatòria, com sí que ens passava algun altre any anterior. Això hauria condicionat. Alguna operació de compra farem.