Els protagonistes de l'ascens a Primera que no continuaran al Girona aquesta temporada de mica en mica van definint el seu futur. Mentre Pol Lozano i Álex Baena començaran la pretemporada amb l'Espanyol i el Vila-real, aquest migdia el Cartagena ha anunciat el fitxatge de Jairo Izquierdo fins al 2024. El lateral canari ha defensat dues temporades la samarreta del Girona, que l'ha tingut també cedit dos cursos al Cadis. Per la seva banda, si no havia quedat prou clar dimarts en la conferència de premsa de Quique Cárcel, Nahuel Bustos ha confirmat avui que no continuarà al Girona a Primera. L'argentí, cedit pel City, ha fet un comunicat de comiat i agraïment al club. Per la seva banda, Darío Sarmiento i Pablo Moreno tornen al City mentre que David Juncà i Víctor Sánchez continuen sense equip.