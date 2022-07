Els protagonistes de l’ascens a Primera Divisió que no continuaran al Girona aquesta temporada de mica en mica van definint el seu futur. Mentre Pol Lozano i Álex Baena començaran la pretemporada amb l’Espanyol i el Vila-real, ahir al migdia el Cartagena va anunciar el fitxatge de Jairo Izquierdo fins al 2024. El lateral canari ha defensat dues temporades la samarreta del Girona (2019-20 i 21-22) mentre que els altres dos anys de contracte els va passar cedit al Cadis (18-19 i 20-21). Per la seva banda, si no havia quedat prou clar dimarts en la conferència de premsa de Quique Cárcel, Nahuel Bustos va confirmar que no continuarà al Girona a Primera. L’argentí, cedit pel City, va fer un comunicat de comiat i agraïment al club. Per la seva banda, Sarmiento i Moreno se’n van de nou al City i no sembla pas que hagin de tornar, mentre que Juncà i Víctor Sánchez continuen sense equip.

Nahuel Bustos, doncs, tanca una etapa de dues temporades on la irregularitat ha estat la tònica. Aterrat de Talleres de Còrdova via City i cridat a marcar diferències el primer exercici a Montilivi de l’argentí va ser decebedor (37 partits i 4 gols, dos dels quals a la Copa). La temporada passada, per contra, Bustos va tenir un paper més destacat i va signar 11 gols en 45 partits. Uns registres més que notables que el van situar entre els quinze primers golejadors de la categoria. Per la seva banda, Jairo ja sabia que no renovaria més enllà del 30 de juny. El canari, reconvertit d’extrem a lateral la passada temporada, se’n va amb un balanç de 81 partits i sis assistències en dues temporades. Ara signa per dos anys amb el Cartagena on competirà amb un altre exgironí, Antonio Luna, per la titularitat al lateral esquerre. L’andalús però, estaria negociant la seva sortida.