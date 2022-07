L’ascens a Primera Divisió el 19 de juny passat a Tenerife va dur l’eufòria a Girona i arreu de les comarques. Enrere quedaven tres decepcions consecutives i moltes llàgrimes vessades arran del descens del 2019 i dels ascensos frustrats dels anys següents. Hi havia ganes de celebració, de festa i la victòria per 1-3 a l’Heliodoro Rodríguez López va desfermar l’eufòria. La fal·lera pel Girona es va poder veure durant les celebracions per l’ascens, però també el club ha vist com es disparava l’interès per fer-se soci i abonat. En aquest sentit, abans fins i tot que es llancés la campanya d’abonaments per aquesta temporada a Primera, el Girona va començar a rebre una allau de noves altes de soci. Tant és així que el club informava ahir que n’ha fet 100 de diàries en les dues setmanes posteriors a l’ascens (1.800). Una xifra, sens dubte, de rècord, i que ha fet enfilar el número total de socis més enllà dels 11.000.

Amb aquesta allau de nous socis, el Girona disposa ara d’una bossa de 2.500 socis no abonats. Tots aquests seguidors, si volen aspirar a tenir un seient a Montilivi aquesta temporada per veure partits de Primera, han de fer-se abonats. No hi haurà lloc per a tothom, òbviament, perquè el Girona ha fixat un topall màxim de 9.500 abonats i si la majoria que ho eren la temporada passada renova, quedaran poques localitats disponibles. D’haver-n’hi, n’hi hauran i aquests socis que volen ser abonats, s’han d’inscriure a llista d’espera. De moment, la meitat dels socis no abonats, uns 1.250, ja s’hi han apuntat amb l’esperança de poder tenir una cadira fixa aquesta campanya a l’estadi. Aquesta gestió s’ha de fer a través de l’àrea de socis i, un cop obert el procés de noves altes, es notificarà a través de correu electrònic quan sigui el torn per abonar-se. La llista d’espera s’ordenarà seguint la prioritat que marca el número de soci, és a dir, l’antiguitat.

El termini que tenen els abonats per a renovar el carnet -se’ls gira el carnet automàticament- s’acaba demà. Seguidament, s’obrirà el període per a demanar canvis de seient (del 18 al 24). Un cop fet l’anàlisi definitiu de les localitats disponibles que resten, el club obrirà l’aixeta per als socis no abonats a partir del dia 26.

La febre pel Girona no es comprovarà de primera mà fins a l’estrena a la Lliga contra el Getafe, el dilluns 22 d’agost, perquè el Trofeu Costa Brava es disputarà a Palamós. Pel duel contra els madrilenys, el club ja tindrà habilitat l’estadi amb totes les reformes i millores previstes. A banda de la instal·lació de la graderia retràctil al Gol Nord, prevista per a finals de la setmana que ve o principis de l’altra, el club també va fer una regeneració total de la superfície del terreny de joc. El procés va consistir a treure la gespa natural, deixant l’híbrida i tornar a sembrar-ne.

Mentrestant, la plantilla començarà a treballar dimarts a la Vinya i farà tota la pretemporada a les instal·lacions del PGA Catalunya. La idea és trepitjar poc Montilivi a l’espera que finalitzin les obres d’instal·lació de la nova graderia. El club té quatre partits lligats, a Peralada, a Tarragona, a Palamós contra el Bolívar i contra l’Andorra també fora de Montilivi.