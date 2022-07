A finals de la setmana entrant, o principis de la següent començaran les feines d’instal·lació de la graderia retràctil del Gol Nord. Una reforma que suposarà l’ampliació de la graderia en 2.200 cadires més. Montilivi no només creixerà per aquí, sinó que també guanyarà unes quantes localitats més als dos gols, on s’hi afegirà una fila una fila extra als sectors inferiors. Tot plegat farà que la capacitat exacta nova sigui de 13.942.