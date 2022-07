El Girona treballa per estrenar el capítol de fitxatges. Tres setmanes després de celebrar l’ascens a Primera Divisió, els moviments a Montilivi han estat ben pocs. De fet, a banda d’anunciar que s’ampliaria la graderia del Gol Nord i de llançar la campanya d’abonaments pel retorn a Primera Divisió, poca cosa més s’ha mogut a Girona. Per la porta de sortida hi han passat David Juncà, Jairo Izquierdo, Víctor Sánchez, Nahuel Bustos, Pablo Moreno, Darío Sarmiento i, de moment també, Pol Lozano i Álex Baena. El capítol d’altes, per contra, encara està per estrenar. De fet, l’equip reprèn demà l’activitat amb les revisions mèdiques per començar dimarts els entrenaments i sembla difícil que hi pugui haver alguna cara nova. Tot i això, no s’hauria de descartar que n’hi hagués alguna ben aviat. Pere Pons, lliure després d’acabar contracte amb l’Alabès, seria un dels jugadors més ben col·locats per arribar al Girona, que veuria amb bons ulls el seu retorn tres anys després. Pons va deixar el Girona el 2019 arran del descens per signar un contracte de tres temporades amb l’Alabès que s’ha acabat ara.

Tres setmanes després de celebrar l’ascens a Primera Divisió, els moviments a Montilivi han estat ben pocs. De fet, a banda d’anunciar que s’ampliaria la graderia del Gol Nord i de llançar la campanya d’abonaments pel retorn a Primera Divisió, poca cosa més s’ha mogut a Girona. Per la porta de sortida hi han passat David Juncà, Jairo Izquierdo, Víctor Sánchez, Nahuel Bustos, Pablo Moreno, Darío Sarmiento i, de moment també, Pol Lozano i Álex Baena. El capítol d’altes, per contra, encara està per estrenar. De fet, l’equip reprèn demà l’activitat amb les revisions mèdiques per començar dimarts els entrenaments i sembla difícil que hi pugui haver alguna cara nova. Tot i això, no s’hauria de descartar que n’hi hagués alguna ben aviat. Pere Pons, lliure després d’acabar contracte amb l’Alabès, seria un dels jugadors més ben col·locats per arribar al Girona, que veuria amb bons ulls el seu retorn tres anys després. Pons va deixar el Girona el 2019 arran del descens per signar un contracte de tres temporades amb l’Alabès que s’ha acabat ara.

Tant si arriba Pons com si no, la realitat és que el Girona encara té el capítol de fitxatges a zero. «Què, qui fitxem?», «qui vindrà?» o «com tenim els fitxatges?» són algunes de les preguntes que es fan els aficionats del Girona aquestes vacances entre bany i bany, sigui a la platja o a la piscina. Els seguidors blanc-i-vermells tenen ganes de cares noves i esperen amatents els primers moviments a Montilivi. De moment, Quique Cárcel ja va dir aquesta setmana que preveia un estiu «llarg». De fet, si ho comparem amb què va passar la temporada passada, hom pot pensar que és molt aviat. I és que el curs passat (2021-22), el primer fitxatge va ser Aleix Garcia i no va arribar fins al 23 de juliol, amb la pretemporada ja en dansa de feia uns quants dies.

La impaciència de la gent perquè arribi el primer fitxatge és comprensible, però no s’adiu amb la història recent del Girona que diu que llevat del curs passat i del 2018-19, normalment els reforços no s’han fet esperar. De fet, en set de les darreres deu temporades, les primeres altes van arribar al mes de juny. En aquella segona temporada a Primera (2018-19), sí que l’espera va ser màxima perquè la primera cara, Patrick Roberts, no va arribar fins al 16 d’agost, a punt de començar la Lliga. Tanmateix, un any abans, a mitjan juny (14), el club ja havia anunciat el primer fitxatge de la història a Primera Divisió, Gorka Iraizoz (Athletic Club). També després de baixar (2019-20), el club no va trigar gaire a confirmar que recuperava Jairo Izquierdo del Cadis i que Pablo Maffeo arribava cedit de l’Stutgart (dia 19 i 20 de juny).

Abans del primer ascens, Quique Cárcel també solia anar més per feina a l’hora de tancar contractacions. Així, l’any de l’ascens (2016-17), Portu (Albacete) va ser oficial el dia 21 de juny. L’any anterior (2015-16), Rubén Alcaraz (Hospitalet) va ser anunciat el dia 17 també de juny. També al juny van ser oficials els fitxatges de Jaime Mata del Lleida (2014-15) el dia 18, Jordi Matamala del Recreativo de Huelva (2013-14) el dia 29 i Isaac Becerra del Madrid Castella (12-13) el dia 29.

La temporada 2020-21 va ser especial perquè es venia de la pandèmia. Tot i això, el Girona no va trigar gaire a moure’s. Només quatre dies després (27 d’agost) de perdre la final del play-off d’ascens a Montilivi contra l’Elx (0-1), el club anunciava l’arribada d’Enric Franquesa cedit pel Vila-real, després d’haver fet un any notable al Mirandés.