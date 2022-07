Estrena amb molta feina per fer

Tres setmanes després de celebrar l’ascens a Primera Divisió pels carrers de la ciutat, el Girona 2022-23 alça avui el teló. Ho fa amb el primer entrenament de la pretemporada aquest matí a la Vinya. Això sí, les úniques cares noves que hi haurà seran les dels joves jugadors del planter que faran la pretemporada a les ordres de Míchel i la de Jonathan Dubasin, que torna de la cessió a la UD Logronyès. De fitxatges, el més calent continua a l’aigüera malgrat que la direcció esportiva del club té encarrilat el retorn de Pere Pons. El de Sant Martí Vell podria ser la primera cara nova de la temporada si es tanquen els darrers detalls de l’operació. Sigui com sigui, els jugadors citats del primer equip són catorze i tres dels quals, Borja García, Kébé i Iván Martín, estan lesionats de diversa gravetat. És per això, que, com ja va avisar Cárcel la setmana passada, «els nois del planter hauran d’ajudar molt aquestes primeres setmanes». En aquest sentit, el club ha citat vuit jugadors de la casa. Els escollits són el porter Lluc Matas, els defenses Oriol Comas, Biel Farrés, els migcampistes Ricard Artero i Àlex Sala i els davanters Pau Víctor, Óscar Ureña i Joel Roca. A aquests vuits cal afegir-hi Dubasin, per qui el club ha fet efectiva la renovació per dues temporades i passa a tenir contracte del primer equip. Caldrà veure quants d’aquests joves jugadors continuen en dinàmica de primer equip a mesura que vagin arribant reforços. El bon paper dels vailets al filial ha fet que hagin rebut l’interès d’equips de Segona i Primera Federació per aconseguir-los cedits.

Qui no serà avui a les revisions mèdiques és Jordi Calavera. El defensa de Cabra del Camp va desvincular-se ahir del Girona per comprometre’s amb el Lugo, amb qui ha signat fins al 2024. Calavera era un dels jugadors amb contracte amb vigor que no entrava als plans del Girona i amb qui es treballava per a rescindir. Un altre és Àlex Gallar. El vallesà, cedit les dues darreres temporades al Cartagena, tindria un acord amb el Màlaga a l’espera d’entendre’s amb el Girona per rescindir l’any que li queda de contracte. De moment, és un dels jugadors que hauria de ser avui a la Vinya, si és que no té permís del club. Calavera va rescindir ahir el contracte i s'ha compromès fins al 2024 amb el Lugo, però Àlex Gallar encara no ha resolt la seva situació Les baixes de Juncà, Jairo, Víctor Sánchez, Pol Lozano, Sarmiento, Bustos, Baena i Pablo Moreno han deixat la nòmina de jugadors del primer equip ben reduïda. Així, els jugadors citats avui per a posar-se a les ordres de Míchel són: Juan Carlos, Ortolá, Arnau, Bernardo, Juanpe, Bueno, Terrats, Aleix Garcia, Valery Fernández, Samu Saiz, Stuani, a banda dels lesionats Borja García, Kébé i Iván Martín, de Dubasin que torna de cessió i dels vuit joves del planter. Després del primer entrenament del matí, els jugadors se sotmetran a les revisions mèdiques de rigor. Aquesta setmana treballaran cada dia fins diumenge al vespre, que disputaran el primer amistós de l’estiu contra el Peralada al Municipal alt-empordanès. Les claus INTERÈS Proposta a Borja Sánchez, que ha acabat contracte amb l’Oviedo El mitjapunta asturià va acabar contracte el 30 de juny, i és una de les peces més cobejades del mercat. Amb 26 anys, dubta entre renovar amb l’Oviedo o acceptar una de les ofertes que té de Primera, entre les quals una del Girona. RETORN Dubasin renova i passa a tenir contracte del primer equip fins al 2024 El davanter lleidatà va brillar el curs passat en la cessió a la UD Logronyès (35 partits i 10 gols). Això ha fet que el Girona executi l’opció de renovar-lo per dues temporades i passi a tenir fitxa del primer equip. Avui serà a les ordres de Míchel, que decidirà si es queda o és cedit.