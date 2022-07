La història d’una passió heretada i un amor compartit

Al seu braç esquerre ja llueix, tatuada, la imatge d’ell i la seva filla, l’Alexia, asseguts al Gol Nord de Montilivi i abraçats, mirant cap al verd. «Era una promesa, per si pujàvem», explica Christian Martínez. «Com diu l’himne: mira al teu costat, ara ja som dos. Què millor que compartir passió i moments així amb la teva filla?», va escriure fa tres dies a Twitter. La fotografia és del duel contra el Tenerife de l’anada de la final del play-off d’ascens.

Per tercer any consecutiu, en Christian va acabar la temporada futbolística plorant. «Però aquest cop va ser diferent. Aquest cop eren llàgrimes d’alegria», matisa ara, per telèfon. Li diuen Nucci des de l’adolescència, perquè jugava de lateral com Christian Panucci. I de fet, a la foto, ara tatuada, vesteix una samarreta gironina amb el 17 perquè era el número que duia Panucci al Reial Madrid. És el seu número preferit. «Jo sóc antimadridista, eh», aclareix minuts després via WhatsApp. «Abans era del Barça, però amb el temps m’he fet molt del Girona, moltíssim. És el meu equip», continua. Recorda bé el seu bateig a Montilivi, la primera vegada. El diumenge 15 de juny del 2008: la tarda de la victòria contra el Ceuta, amb gol de Migue, que va suposar l’ascens a segona A i va obrir la porta als millors anys de la història blanc-i-vermella. Aquell mateix estiu es va fer soci del Girona.

També recorda el bateig de la seva filla: el partit entre el Girona de Pablo Machín i el Barça B d’Eusebio Sacristán del diumenge 7 de desembre del 2014. Va acabar amb derrota per 0-1. «Recordo el golàs de Halilovic», afegeix en Christian, rient. L’Alexia, filla de Sant Feliu de Guíxols, tenia menys de dos mesos, exactament cinquanta dies. Aquell dia iniciàtic també van seure al gol nord. El porter del Barça B era Adrián Ortolá. A la gespa hi havia grans noms de la història recent del Girona, com Àlex Granell, Pere Pons o Aday Benítez.

L’Alexia, de fet, és sòcia del Girona des que tenia quatre dies. «Vam anar a fer el carnet de soci que era un pet de nena, súper petita». Ella també era a l’estadi el dia del primer ascens a Primera, aquell inoblidable 4 de juny de 2017. A les fotos de la celebració, a la gespa, apareix amb xumet i amb samarreta blanc-i-vermella, com el pare. «Ara ja comença a veure i seguir els partits com un adult. Abans només cridava i feia l’onada», riu el pare. Ara ja té set anys. El futbol és una excusa per «fer coses junts», per compartir tardes: la vida. És un punt d’unió, un creador d’instants compartits. La mare, la Roser, també és sòcia.

A l’Alexia li encantava l’Aday. I es va posar «molt trista» quan el seu pare li va explicar que deixaria el Girona. «Sempre ha estat el seu ídol. Ara que no hi és, és l’Stuani», apunta en Christian. «Ella sempre diu que coneix tres Christians. El de la seva classe, el papa i l’Stuani», somriu. La veu paterna desprèn felicitat quan parla del Girona i de l’últim 19 de juny: «Va ser molt bèstia, molt emocionant». «Ella estava supercontenta. Jo soc més pessimista. Som el Girona i després del dia del Lugo i de totes aquestes patacades als play-offs no em crec res fins al final, fins l’últim minut. Però quan l’Arnau va marcar el tercer gol ja vaig dir ‘ara sí que sí, això no es pot pas escapar’», rememora, radiant.

La temporada que ve continuaran gaudint, en família, del futbol a Montilivi, ara a Primera Divisió. A Montilivi, diu, han estat «molt feliços». La felicitat pesa més que la tristesa: «cada vegada que marquem un gol l’agafo en braços. I cridem el nom que sigui. Tant de bo sigui així molts anys més. Tant de bo».