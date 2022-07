Arrenca el Girona de Primera

La presència d’una desena de nanos del planter va animar el tret de sortida de la pretemporada 2022-23 del Girona. Tres setmanes després de celebrar el retorn a Primera pels carrers de la ciutat i amb una festa a Montilivi, la plantilla va fer ahir el primer entrenament del nou curs. A l’horitzó s’albira una temporada il·lusionant plena de reptes engrescadors i en què l’afició somia donar molta guerra. Ara bé, per a construir un bloc competitiu i seductor caldrà tenir paciència. «L’estiu serà llarg» avisava Quique Cárcel la setmana passada. «Els nanos del filial ens hauran d’ajudar molt els primers dies», afegia. Tal dit, tal fet. Només 9 jugadors del primer equip van estar ahir a les ordres d’un Míchel que per avui espera Bernardo i per demà, Stuani. Una mica més de temps necessitarà per poder comptar amb Borja García, Kébé i Iván Martín, lesionats de gravetat. A l’espera que arribin els reforços, les úniques cares noves ahir a la Vinya van ser Àlex Gallar i Jonathan Dubasin, que han tornat de les cessions al Cartagena i UD Logronyès, respectivament, i els deu joves futbolistes del filial.

El panorama, pel que fa a números, no és gaire engrescador, però Míchel està convençut que de mica en mica aniran caient fitxatges i la plantilla s’engreixarà i farà un salt competitiu. Mentrestant, el tècnic espera per avui Bernardo i per demà Stuani, amb permís del club. En aquest sentit, caldrà veure com es troba el central colombià, que va acabar molt masegat del genoll la temporada passada i no seria de descartar que no pogués començar l’exercici.

Àlex Gallar és un dels homes amb qui el club està negociant la rescissió de contracte de l’any que li queda. El vallesà ja té tancat un acord per fitxar pel Màlaga per quan es desvinculi del Girona. Caldrà veure què passa també amb Dubasin. L’extrem de la Seu d’Urgell, de 22 anys, ha brillat a Primera Federació amb la UD Logronyès i el Girona ha fet efectiva la seva renovació per dues temporades més. El lleidatà s’haurà de guanyar la possibilitat de convèncer Míchel. Si no, equips de Segona com l’Albacete i el Burgos, i algun altre, ja han trucat la seva porta.

El planter, protagonista

Els joves del filial van ser els grans protagonistes de la primera sessió d’entrenament del curs. Una desena en va tenir Míchel a les seves ordres. Els escollits per treballar amb el primer equip van ser el porter Lluc Matas, els defenses Biel Farrés, Oriol Comas i Marc Aznar, els migcampistes Ricard Artero i Àlex Sala i els atacants Joel Roca, Óscar Ureña, Pau Víctor i Àlex Almansa, un extrem incorporat aquest estiu mateix de la Damm juvenil. En aquest sentit, ahir mateix el club va anunciar la renovació de Sala fins al 2025. El barceloní té molts números de ser cedit quan comencin a arribar reforços.

el girona ja sua. 1 Els jugadors gironins corren a l’escalfament rere el preparador físic David Porcel.

2 Deu jugadors del planter faran la pretemporada a les ordres de Míchel 3 Ramon Terrats i Arnau Martínez, durant un exercici amb pilota. F

