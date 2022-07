El Girona va començar ahir la pretemporada amb el primer entrenament a la Vinya i les revisions mèdiques de rigor. L’equip treballarà tota la setmana al PGA Catalunya de Caldes de Malavella a l’espera de si arriba algun reforç en els pròxims dies. Per veure en acció el nou Girona 2022-23 caldrà esperar fins dimarts de la setmana que ve. L’estrena serà al Municipal de Peralada contra el conjunt alt-empordanès, de 3a Federació (2/4 de 8). Els plats forts de l’estiu no seran a Peralada ni tampoc a Palamós contra el Bolívar (6 d’agost), sinó que seran el Benfica i el Nàpols. El club té tancat un amistós contra el conjunt portuguès a Ginebra (Suïssa) divendres que ve dia 22 i un altre a l’estadi Diego Armando Maradona, el 3 d’agost, contra els italians, segons ha anunciat Esport3.

El Benfica va ser tercer la temporada passada de la Lliga en una temporada marcada per haver eliminat el Barça a la lligueta de grups de la Champions League. Els portuguesos fa dies que han començat la feina i abans d’enfrontar-se al Girona, es veuran les cares amb el Fulham i el Niça en el Trofeu de l’Algarve. El Benfica està dirigit enguany per l’alemany Roger Schmidt i té a la plantilla homes com Grimaldo, Otamendi, Verthonghen o Neres. Per la seva banda, el Nàpols també va ser el tercer de la Serie A rere el Milan i l’Inter. El conjunt de la Campània està entrenat per Luciano Spalletti i compta amb jugadors del nivell de Fabián Ruiz, Zielinski, Politano, Osimhen, Koulibaly o Anguissa, entre altres.

De moment, el Girona tan sols ha fet oficial que s’enfrontarà al Bolívar el dia 6 d’agost a Palamós en el Trofeu Costa Brava. La realitat, tanmateix, és que el Girona disputarà, pel cap baix, quatre partits més i no se’n descarta algun altre. L’Andorra serà un dels rivals dels de Míchel, possiblement la darrera setmana d’aquest mes. A partir d’aquí, el Girona també té lligat un partit a Tarragona contra el Nàstic a principis d’agost.