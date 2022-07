Quique Cárcel regira el mercat a la recerca de les millors peces que puguin encaixar a l’esquema de Míchel. L’estil de joc del tècnic, valent i atrevit amb la pilota com a senyal d’identitat, fa que els potencials reforços hagin de tenir, la majoria, un perfil molt marcat. En aquest sentit, el club treballa per convèncer Borja Sánchez, que ha quedat lliure de contracte de l’Oviedo i es rumia si renovar o bé acceptar alguna de les propostes que ha rebut de Primera (Elx, Cadis i Valladolid, a més a més del Girona). A l’espera de veure si l’opció del retorn de Pere Pons s’acaba tancant o no, un nou nom surt a escena. Es tracta de l’extrem del Barça Ez Abde. Segons Mundo Deportivo, el Girona hauria demanat al Barça la cessió del marroquí, que va la temporada passada va disputar onze partits amb el primer equip blaugrana. El conjunt gironí no és l’únic equp interessat en la cessió d’Abde, que amb la imminent renovació d’Ousmane Dembélé i la possible arribada de Raphinha, no té lloc al Barça. Osasuna i Cadis també li van al darrere i n’haurien demanat la cessió.

Abde, és un extrem de 20 anys per qui l’estiu passat el Barça en va pagar dos milions d’euros a l’Hèrcules. Es tracta d’un jugador ofensiu descarat i vertical, un perfil que manca, amb el permís de Valery Fernández i del jove Óscar Ureña, a la plantilla actual del Girona. L’allau de baixes va fer que la temporada Abde s’estrenés amb el primer equip del Barça durant l’etapa que Sergi Barjuan, tècnic del filial, va fer d’entrenador pont entre Ronald Koeman i Xavi Hernández. El preparador vallesà hi va continuar comptant i va disputar una desena de partits (un gol a l’Osasuna) amb el primer equip blaugrana.