Míchel Sánchez va dirigir ahir la primera sessió de la pretemporada a la Vinya. Ho va fer gairebé en família i amb només nou jugadors del primer equip, a l’espera que s’obri l’aixeta dels fitxatges. Tot i això, el tècnic es mostra d’allò més il·lusionat amb el repte que se li presenta al davant. «Estem molt contents. Hem tornat a la feina i tot ha anat bé. La gent està amb moltes ganes. Estem preparats per Primera Divisió», deia al final del primer entrenament. Míchel destacava que veu «il·lusió, preparació i molta força» a la plantilla. «Som a Primera Divisió i aquesta temporada és la nostra», afegia el tècnic. En aquest sentit, el madrileny, que va demostrar no haver oblidat el català durant les vacances, explicava que els jugadors han tingut «poc temps de relaxació» però que «estan bé» i «a punt» per aquesta nova temporada «tan il·lusionant».