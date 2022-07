Una Primera per retrobar vells coneguts

El canvi de cicle que hi ha hagut la darrera dècada a Montilivi ha fet que el Girona hagi passat de ser un equip que lluitava per mantenir-se a Segona, a un candidat, gairebé any rere any, a optar a un ascens a Primera que ha aconseguit dos cops, el darrer el mes passat. Enguany, l’equip tornarà a competir a Primera i s’enfrontarà als millors clubs del futbol espanyol. Tota la bona feina d’aquestes últimes temporades, amb cinc play-off, dos ascensos i dues temporades a Primera ha fet del Girona un club llaminer, sovint trampolí per a molts jugadors. És per això que, en el retorn a la màxima categoria, l’equip es retrobarà amb una bona colla de vells coneguts que han defensat la samarreta blanc-i-vermella els darrers temps. Una dotzena d’exs, que podrien ser més, esperen el Girona a Primera. Des de Portu, que ha aterrat aquest estiu al Getafe, on ja hi era Mata, fins a Bounou, que és indiscutible sota pals a tot un Sevilla, passant per Gumbau i Mojica que tenen enamorat Francisco a l’Elx.

El Girona s’estrenarà el diumenge 14 d’agost a Mestalla contra el València de Gattuso. A Mestalla no hi haurà, d’entrada, cap exblanc-i-vermell, però en la segona jornada, a Montilivi, el dilluns 22, contra el Getafe, es produïrà el retorn d’un dels últims ídols de l’afició, Portu. El murcià va ser venut a la Reial Societat per 10 milions el 2019 arran del descens i després de tres cursos al País Basc ha arribat cedit al Getafe. Amb els madrilenys també hi és Jaime Mata, ja recuperat de dues operacions i Ignasi Miquel, que no entra als plans de Sánchez Flores. Tres exgironins també té a la seva plantilla el Cadis. El Choco Lozano, Rubén Alcaraz i Rubén Sobrino són els vells coneguts que esperen a Mirandilla. El conjunt andalús va pagar una mica més de dos milions al Girona per fer efectiva la compra obligatòria el 2020 en cas d’ascens a Primera. Per la seva banda, la temporada passada Sobrino va arribar-hi des del València mentre que Alcaraz ho va fer aquest gener a petició del tècnic Sergio González. Dos jugadors amb passat a Montilivi també tenen l’Elx i el Valladolid. A Pucela s’hi han reunit Monchu i Raúl García Carnero, mentre que al Martínez Valero, Francisco, un altre ex, considera Mojica i Gumbau claus al seu Elx. Mentrestant, a Cornellà, l’Espanyol rumia si quedar-se Pol Lozano a una plantilla on s’hi ha afegit el lateral esquerre Brian Oliván. D’altres vells coneguts que l’afició tornarà a veure en acció són Bounou (Sevilla), Maffeo (Mallorca) i també Baena, que de moment fa la pretemporada amb el Vila-real. Caldrà veure què passa amb homes amb passat a Montilivi que han quedat lliures de contracte com Ramalho (Osasuna) i Kiko Olivas (Valladolid), tot i que s’encaminen cap a Màlaga i Cartagena, respectivament. Finalment, Rubi, també tornarà com a entrenador de l’Almeria. el girona es retrobarà a Primera mb una bona colla de vells coneguts. 1 Gerard Gumbau i Mojica són claus a l’Elx de Francisco. F 2 Bounou és l’amo de la porteria del Sevilla. F 3 Portu ha arribat aquest estiu al Getafe cedit de la Reial. F 4 Maffeo (Mallorca) F