Míchel treballa des de dilluns amb una desena de jugadors del planter que ajuden a completar les sessions d'entrenament mentre no arriben els desitjats reforços. Entre els Comas, Roca, Farrés, Ureña i companyia no hi són Gabri Martínez, Ilyas Chaira ni Arnau Ortiz. Els atacants són tres dels joves que van quedar descartats de la llista per estar amb el primer equip i el club els ha cercat un destí en forma de cessió. Tant Gabri com Ilyas jugaran al San Fernando mentre que Ortiz ho farà al Múrcia, tots de Primera Federació. El conjunt andalús està dirigit per Nacho Castro, exentrenador del Girona B. Gabri va tenir força protagonisme el curs passat amb el primer equip del Girona (8 partits) mentre que Chaira va jugar cedit al Costa Brava (23 partits i 2 gols). Per la seva banda, Arnau Ortiz va jugar la segona part del curs passat al Peña Deportiva Santa Eulària, de Segona Federació. El club està pendent de resoldre el futur d'altres jugadors que no tenen cabuda al primer equip i que tenen ofertes de 1a RFEF com ara Morilla o Monjonell, entre altres.