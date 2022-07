El Girona és un dels dos únics clubs de Primera que no ha fitxat

Més d’una setmana després que Quique Cárcel avisés que seria un estiu «llarg» i que les operacions engegades per reforçar la plantilla requerien el seu temps de cocció, el Girona encara no ha fet cap fitxatge. A punt d’arribar a la meitat del mes de juliol, l’equip suant des de dilluns i amb l’estrena a la pretemporada dimarts que ve a Peralada a tocar, Míchel continua treballant en quadre amb més jugadors del planter que no pas del primer equip. D’operacions per fitxar n’hi ha d’obertes. Des de Pere Pons a Clerc, que estan lliures, passant per Edu Expósito, per qui l’Eibar en demana un bon pessic. No són les úniques. El Girona també ha trucat a la porta de l’asturià Borja Sánchez, que sembla que finalment s’hauria decantat per renovar per l’Oviedo. Sigui com sigui, la realitat és que el caseller de fitxatges del Girona està buit. De fet, els gironins comparteixen l’honor amb l’Elx de no haver fet cap incorporació fins ara. L’Elx, això sí, ha pagat a la vora de cinc milions per quedar-se amb propietat Ezequiel Ponce, que va jugar cedit al Martínez Valero el curs passat per l’Spartak de Moscou.

Fins dimarts, el València tampoc s’havia mogut en aquest mercat, però l’arribada de Samu Castillejo, lliure després d’acabar contracte amb el Milan, el treu ja del vagó d’equips sense cares noves. La crisi econòmica ha frenat, de moment els grans moviments a la Lliga i els equips es mouen en comptagotes a l’espera que alguna operació ho sacsegi tot i les peces comencin a col·locar-se. En aquest sentit, l’Almeria és la gran excepció perquè ja ha fet 5 incorporacions: Milovanovic (Partizan), Guedes (Guimaraes), Solà (Barça B), Svidersky (manchester U.) i Mendes (Lorient) i s’ha gastat més de 10 milions. Rere l’Almeria, el Barça amb Christensen, Kessié, Torre i ara Raphinha és el segon equip amb més cares noves. Tres fitxatges han fet fins ara l’Espanyol que ha incorporat Oliván, Lecomte i Joselu, a més de comprar Vilhena en propietat. També el Celta s’ha reforçat amb tres peces: Óscar Rodríguez (Sevilla), De la Torre (Heracles) i Swedberg (Hammarby). La gran majoria de clubs han fet, de moment, entre un parell i un fitxatge. A la llista dels que n’han fet dos hi són Atlètic (Witsel i Lino), Osasuna (Aitor Fernández i Rubén Peña), Betis (Luiz Henrique i Luiz Felipe), Cadis (Mabil i Zaldua), Madrid (Rüdiger i Tchouaméni), Rayo (Diego López i Salvi Sánchez), Reial Societat (Ali Cho i Brais Méndez) i Vila-real (Morales i Reina). Amb un, es queden Sevilla (Marcao), Athletic (Guruzeta), Mallorca (Copete), Valladolid (Asenjo) i València (Castillejo). Caldrà veure doncs quan arriba la primera cara nova a Montilivi i si Míchel en pot disposar per l’estrena dimarts que ve a Peralada. En aquest sentit, l’equip s’enfrontarà de demà amb vuit, a Suïssa, a un equip de Champions com el Benfica i s’haurà de veure si han arribat reforços o Míchel l’ha d’encarar amb majoria de joves de la base. Stuani s’integra avui a la feina amb els seus companys El davanter uruguaià va arribar a Girona i avui s’incorporarà als entrenaments a les ordres de Míchel. Juntament amb Bernardo, que va començar dimarts, Stuani tenia uns dies més de permís per part del club. Mentrestant, el tècnic treballa amb una desena de jugadors del planter a l’espera que arribin els reforços. En aquest sentit, el club va anunciar ahir la renovació de dos dels joves que són a les ordres de Míchel, els defenses Arnau Comas i Marc Aznar. Tant el cassanenc com el mataroní amplien la vinculació amb l’entitat blanc-i-vermella fins al 2025.