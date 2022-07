El Girona fa una oferta pel lateral esquerre del Leganés Javi Hernández

El Girona continua amb el capítol de fitxatges en blanc a menys d’un mes per al començament de la Lliga. El director esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, treballa per trobar la «dotzena» de jugadors que necessita per reforçar «totes les posicions» de la plantilla. El club té una bona colla de fronts oberts, però cal tenr paciència. En aquest sentit, un dels jugadors pels quals el Girona no només s’ha interessat sinó que ha fet oferta formal és pel lateral esquerre del Leganés, Javi Hernández. El defensa andalús, de 24 anys, va brillar el curs passat a Butarque i ara és temptat pel Girona per jugar a Primera, fet que veu amb bons ulls. No obstant això, el Leganés considera insuficient la proposta del Girona (uns dos milions) i demana més diners. El conjunt madrileny va pagar fa dos anys mig milió al Reial Madrid per fer-se amb el 50% dels drets del jugador. En aquest sentit, el club blanc, no vol posar traves a l’operació i s’ha mostrat disposat a negociar per buscar la millor sortida per al jugador.

El Girona cerca dos laterals esquerres i, tot i que el nom de Clerc havia estat sobre la taula, sembla que finalment no és una opció. El badaloní, lliure de contracte del Llevant, va ser temptejat pel Girona fa dies, però no ha rebut cap oferta en ferm del conjunt blanc-i-vermell. Això ha fet que s’hagin obert altres vies de Primera Divisió, una de les quals està força encarada. Una situació semblant a la de Javi Hernández és la d’Edu Expósito (Eibar). El conjunt basc no accepta, per ara, l’oferta del Girona pel migcampista barceloní.