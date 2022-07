Míchel Sánchez està convençut que vol entrenar durant molt de temps a Primera Divisió. I si és amb el Girona, millor. Després d'aconseguir l'ascens amb una victòria en la final del play-off davant el Tenerife (1-3), l'equip va tornar dilluns passat a la feina per començar a preparar de la millor manera la seva estrena el proper diumenge 14 d'agost contra el València. Els mitjans del club han compartit aquest migida un vídeo del discurs de l'entrenador a la plantilla un cop finalitzades les vacances. "Arranquem per fer un any històric", assegura Míchel.

Aquest és el missatge de Míchel a l'equip: "Espero que hagueu desconnectat. Ho necessitàvem. Ha sigut poc temps, però ha sigut espectacular. Potser han sigut unes de les millors vacances que he pogut tenir perquè quan aconsegueixes l'èxit, la satisfacció no té preu. La satisfacció ha de mantenir-se, però hem de treure'ns l'eufòria per començar des de zero un altre cop. La base hi continua sent. No us preocupeu si no hi ha cares noves perquè el més important és el cor del Girona, que hi és: il·lusió, motivació, exigència... Cadascú de vosaltres ha de guanyar-se estar a Primera aquí. Podeu. Estic molt il·lusionat amb aquest any i tinc la responsabilitat de no tornar enrere. No vull començar des de zero a Segona. El meu somni és entrenar a Primera i vull ser-hi molts anys. Per això, com sempre, el propòsit col·lectiu és més important que l'individual. Teball, il·lusió, motivació i compromís de tots. Hem de fer un gran any per continuar fent història. Jugarem molt bé i guanyarem molts partits. Sé què vull. He de collar-vos més que la temporada passada. Arrenquem per fer un any històric".

D'altra banda, el club ha informat que el primer amistós contra el Peralada de dimarts vinent s'avança quinze minuts i començarà a un quart de vuit del vespre.