Míchel encoratja els jugadors del Girona: «Hem de fer una gran temporada»

Míchel Sánchez sap tan bé com el Girona com n’és de difícil mantenir-se a Primera Divisió. El tècnic és el rei dels ascensos, havent pujat a la màxima categoria del futbol espanyol amb tots els tres equips que ha dirigit al llarg de la seva carrera com a entrenador. Va fer-ho amb el Rayo Vallecano la temporada 2017-18, l’Osca el curs 2019-20 i els de Montilivi enguany després de guanyar la final del play-off contra el Tenerife (1-3). Ara bé, de la mateixa manera que el conjunt blanc-i-vermell només va poder gaudir de l’elit durant dos exercicis en la seva primera etapa a Primera, Míchel tampoc va aconseguir mantenir-s’hi i les males ratxes de resultats van provocar que el seu idil·li s’acabés tant amb els madrilenys com amb els aragonesos i s’hagués de guanyar les garrofes de nou a Segona.

L’entrenador té clar que el seu present i futur ha de ser a Primera. També el Girona, per poder reforçar el seu projecte. És per això que Míchel va ser molt sincer amb els jugadors en la tornada de les vacances d’estiu. En un vídeo facilitat pels mitjans del club, el tècnic es va dirigir a la plantilla per transmetre’ls el seu missatge en aquest inici de pretemporada. «No us preocupeu si no hi ha cares noves perquè el més important és el cor del Girona, que hi és: il·lusió, motivació, exigència... Cadascú de vosaltres ha de guanyar-se estar aquí a Primera. Podeu. Estic molt il·lusionat amb aquest any i tinc la responsabilitat de no mirar enrere. Hem de fer un gran any», va comentar. La primera cara nova del Girona s’està fent esperar, però fa l’efecte que a principis de la setmana vinent podria anunciar-se alguna de les operacions amb les quals treballa la direcció esportiva.

Tenint en compte que el Girona és l’equip de Primera que ha gaudit de menys dies de vacances i, alhora, tindrà una pretemporada més curta perquè va acabar el curs passat més tard que la resta, Míchel va dir als jugadors que «espero que hagueu desconnectat perquè ho necessitàvem». «Ha sigut poc temps, però ha sigut espectacular. Potser han sigut unes de les millors vacances que he pogut tenir perquè quan aconsegueixes l’èxit, la satisfacció que se sent no té preu. La satisfacció ha de mantenir-se, però hem de treure’ns l’eufòria per començar des de zero un altre cop. La base hi continua sent», va explicar.

L’entrenador és molt conscient del discurs que va fer arribar als seus futbolistes. Simplement, no vol repetir els errors del passat. Després d’aconseguir l’ascens a Primera amb el Rayo en el seu segon any al capdavant dels de Vallecas, Míchel va ser destituït a la jornada 28 del club de la seva vida a causa d’una dinàmica negativa de set derrotes consecutives. Aquell curs, el 2018-19, acabaria baixant a Segona acompanyat del Girona perquè el seu substitut, Paco Jémez, tampoc aconseguiria revertir la situació per salvar-se. Menys paciència va tenir l’Osca. Després de pujar a Primera de manera directa en la seva primera temporada amb els aragonesos, el club va fer-lo fora al cap de 18 jornades perquè només s’havia aconseguit una victòria, sumant 12 punts de 54 possibles. El rellevaria Pacheta, però, igual que havia passat amb el Rayo, l’Osca acabaria baixant.

Ja se sap que l’experiència és un grau i Míchel se n’aprofitarà. «Estic molt il·lusionat amb aquest any i tinc la responsabilitat de no tornar enrere. No vull començar des de zero a Segona. El meu somni és entrenar a Primera i vull ser-hi molts anys. Per això, com sempre, el propòsit col·lectiu és més important que l’individual. Vull treball, il·lusió, motivació i compromís de tots. Hem de fer un gran any per continuar fent història. Jugarem molt bé i guanyarem molts partits. Sé què vull. He de collar-vos més que la temporada passada. Arrenquem per fer un any històric», va assegurar. Míchel té contracte fins al 2024.