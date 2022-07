L’oportunitat per convèncer Míchel

El Girona va completar ahir la primera setmana d’entrenaments, després de tornar a la feina dilluns passat per començar a preparar l’estrena a Primera Divisió que tindrà lloc al camp del València el pròxim diumenge 14 d’agost. Míchel Sánchez va iniciar la pretemporada amb 24 futbolistes, posteriorment s’afegirien Bernardo Espinosa i Cristhian Stuani i se n’aniria Àlex Gallar, entre els quals destacava la gran presència de jugadors del filial. A l’espera de la primera cara nova, i les que vindran, en un mercat de fitxatges en què a hores d’ara no hi ha pressa, l’entrenador s’ha mantingut fidel a la seva filosofia i està donant l’oportunitat a més d’una desena de nois del Girona B malgrat l’ascens a la màxima categoria. Així doncs, Lluc Matas, Joel Roca, Óscar Ureña, Ricard Artero, Pau Víctor, Àlex Sala, Biel Farrés, Oriol Comas, Jonathan Dubasin -que ha passat a tenir fitxa del primer equip després de renovar fins al 2024-, Àlex Almansa i Marc Aznar treballen aquest estiu a les ordres del tècnic madrileny amb la il·lusió d’aprofitar l’oportunitat que els està donant el club per mirar de convèncer-lo.

Respecte la pretemporada passada, són cinc els jugadors del filial que repeteixen amb Míchel. Es tracta de Pau Víctor, Artero, Dubasin, Sala i Comas. De tots ells, només Artero i Sala aconseguirien gaudir de minuts a Segona al llarg del curs. Pau Víctor va quedar-se amb el filial, sent un dels més destacats del conjunt que dirigeix Axel Vizuete; Dubasin marxaria cedit a la UD Logronyès, on va fer una gran campanya; i Comas patiria una lesió al genoll de la qual ja està recuperat. Aquell estiu també hi serien Jona Morilla -el porter té molts números de marxar cedit-, Gabri Martínez i Ilyas Chaira -aquesta temporada jugaran en préstec al San Fernando- i Nil Sauret.

No començar la pretemporada, però, no significa que ja no s’hi pugui anar. I és que la passada campanya acabarien entrant en la dinàmica d’entrenaments amb el primer equip Óscar Ureña, Biel Farrés o Èric Monjonell, entre d’altres. L’extrem figuerenc, que juntament amb Artero és una de les apostes de present i futur del club, seria una de les sensacions del 2021 i si no hagués estat per una lesió que va fer-li la guitza durant la resta de la temporada hauria continuat comptant per a Míchel en els partits de Lliga. Ara, Ureña espera trobar la regularitat per complir el somni que comparteixen tots de jugar a Primera. La temporada passada va ser un dels més utilitzats amb més de 300 minuts per davant Gabri (139) i Artero (132).

Míchel sí que ha comptat amb Ureña per aquesta pretemporada, de la mateixa manera que ha vist bé incloure a la llista Matas, Roca, Farrés, Almansa i Aznar -el més jove amb 16 anys. D’aquí a l’inici del curs poden passar moltes coses i, si d’entrada ja és difícil fer-se un lloc al primer equip, a Primera ho serà encara més, però tots deu, més el cas particular de Dubasin, s’esforcen perquè el tècnic sàpiga que pot recórrer a qualsevol d’ells sempre que ho necessiti a part de l’aprenentatge que suposa compartit el dia a dia amb un vestidor de l’elit. Serà l’entrenador qui prengui la decisió abans que acabi l’agost.

Sigui com sigui, el que és segur és que dimarts se’ls podrà veure en el debut de l’equip al Municipal de Peralada (19.15 h).