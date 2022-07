Mentre Baena brilla amb el Vila-real i Lozano va acumulant minuts amb l’Espanyol, els altres tres jugadors que va tenir cedits el Girona el curs passat, Bustos, Sarmiento i Moreno no han estat inclosos a la llista del primer equip del Manchester City per la gira que fan als Estats Units. A diferència de Baena o Lozano, cap dels tres entra als plans del Girona per aquesta temporada. Tampoc, lògicament als del City, que els ha de buscar un nou destí. En aquest sentit, Sarmiento el podria trobar al Montevideo Torque, club propietat del City. Pel que fa a Bustos i Moreno, el club anglès de moment no té decidit el seu futur. Per l’argentí, alguns clubs brasilers s’hi han interessat i Moreno ha estat vinculat al Granada.