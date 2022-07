Per tercer any consecutiu, Juan Carlos Martín ha tingut unes vacances més curtes que la resta de jugadors però aquest estiu s’ho ha pres d’una manera molt diferent. «Quan tornes i veus que el panorama és diferent i va a millor, no importa tota la resta», ha assegurat el porter als mitjans del club referint-se al «poc temps» que hi ha hagut per «descansar físicament». En l’aspecte «mental», però, sí que «han anat bé per canviar el xip amb l’objectiu complert» després de convertir-se en nou equip de Primera Divisió.

«Afrontem la temporada amb molta il·lusió. El somni professional de tots és poder estar al màxim nivell. Ho hem aconseguit i tornarem a jugar a Primera contra els millors. Hem de gaudir i ser responsables de representar un club com el Girona. Tenim il·lusió i ganes de fer les coses bé. Ho posarem tot de la nostra part perquè així sigui», va dir. Juan Carlos va explicar que «la primera setmana de treball ha sigut bona»: «Tant els jugadors que continuem com els que pugen de les categories inferiors, tothom està molt implicat. Es tracta és d'anar agafant càrrega per adquirir un altre cop els conceptes que vol el míster. Quan arribi la competició, el dia 14 contra el València hem d'estar en les millors condicions. Ja tenim ganes de començar, encara que sigui amb partits amistosos. Tenen el valor que tenen i és important anar agafant sensacions».