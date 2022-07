Stevanovic (City) s'entrena amb el Girona però no es quedarà

A les portes del debut a la pretemporada contra el Peralada d'aquest dimarts, el Girona continua treballant a la Vinya sense oficialitzar cap fitxatge. Aquest migdia, el Girona ha publicat un vídeo a les xarxes de la sessió d'entrenament matinal a la Vinya. A les imatges, només començar s'hi podia veure un jugador amb els cabells tenyits de ros i una cara poc familiar. No era ni Dubasin ni Sala. Tampoc cap altre nano del planter. Es tractava de Filip Stevanovic, un jove extrem serbi de 21 anys propietat del Manchester City -en va pagar 8,5 milions d'euros- que la temporada passada va jugar cedit a l'Herenveen de la lliga holandesa. Això vol dir que el jugador balcànic serà el primer fitxatge del Girona 2022-23? Aquesta no és pas la idea. Stevanovic s'està entrenant amb el Girona a les ordres de Míchel com un pas més en el seu creixement futbolístic. Fonts del club, asseguren que aquesta estada no implica ni obre la porta a la possibilitat de romandre a Montilivi en qualitat de cedit per part del City. És a dir, doncs, que Stevanovic no serà jugador del Girona aquesta temporada.

Juan Carlos: «Ja tenim ganes de començar a competir» Stevanovic no és el primer jugador del City Group que s'entrena amb el Girona. La temporada passada n'hi havia hagut d'altres. Es tracta d'una pràctica del grup que, això sí, avui ha sorprès els aficionats gironins. En aquest sentit, alguns ben segur que han recordat els episodis viscuts amb Maffeo, Douglas Luiz i Marlos Moreno el curs 2017-18, o amb Muric i Pablo Moreno el 2020-21, en què els jugadors van començar a entrenar-se amb l'equip sense que el club n'hagués fet oficial la seva cessió. Al final, tots van acabar jugant al Girona. En principi, Stevanovic no ho farà.