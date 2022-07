El nou camí del Girona a Primera Divisió ha començat aquesta tarda al Municipal de Peralada. Sense cap cara nova encara, això sí. Els de Míchel Sánchez no han passat de l'empat davant el conjunt xampanyer de la Tercera Federació en el primer test de la pretemporada. Ja se sap que als amistosos, sobretot al primer, poques conclusions es poden extreure, però el partit contra els de Miquel Ángel Muñoz i Àlex Marsal ha servit per demostrar que a l'equip li falta gol i per posar a prova el talent dels més joves. Fins a sis n'hi havia en l'onze que ha presentat Míchel. Àlex Sala, Pau Víctor, Biel Farrés, Àlex Almansa, Marc Aznar i Joel Roca han acompanyat Juan Carlos, Samu Saiz, Aleix Garcia, Juanpe i Santi Bueno. Per la seva part, el Peralada també ha barrejat joventut i experiència amb futbolistes com Alan Baró o Joan Tomàs al damunt del terreny de joc.

Els gironins tenien la possessió, mentre els verd-i-blancs intentaven sortir de pressa al contracop. Una centrada d'Aleix ha acabat a fora rebutjada per Santi Varese; així com una bona jugada individual de Pau Víctor que després d'arribar a l'àrea ha vist com la pilota sortia a córner; o una rematada de cap de Sala per damunt del travesser. Tot i això, el Girona no generava veritable perill davant la porteria d'Aroca. Sí que ho ha fet Joan Tomàs amb un cacau des de la frontal que s'ha estavellat a la fusta (min. 40). Aroca ha evitat un gol d'Almansa de falta directa Allau de lesionats al vestidor del Girona Els dos equips han aprofitat la mitja part per fer canvis. Míchel ha canviat tots els jugadors excepte Biel Farrés i Joel Roca. A poc a poc, el Girona ha anat apropant-se a l'àrea verd-i-blanca fent entrar nervis als de Muñoz i Marsal. Aroca ha salvat els mobles un altre cop traient una gran mà per aturar un xut d'Ureña. Tot seguit, i amb Ian Doré a la porteria, un tret de Roca ha anat al travesser. El porter que ha tornat després de la cessió a la Jonquera ha estat clau per desviar a córner un xut d'Ureña que anava a dins. I Valery l'ha enviat als núvols. No hi havia res a fer. Entre la defensa del Peralada, Ian i la manca de punteria ha estat impossible trobar el gol. El Girona 2022-23 encara està verd. FITXA TÈCNICA Peralada: Aroca, Gallardo, Gerard Caixàs, Joan Tomàs, Adrià Méndez, Alan Baró, Berlanga, Jordi Palacios, Marc Nierga, Biel i Santi Varese. També han jugat: Ian Doré, Micaló, Puig, Marc Pijuan, Moha, Medina, Pol Gómez, Romero, Sergi Solans, Guillem Sastre, Richard i Martí Villen. Girona: Juan Carlos, Samu Saiz, Aleix Garcia, Juanpe, Santi Bueno, Àlex Sala, Pau Víctor, Biel Farrés, Àlex Almansa, Marc Aznar i Joel Roca. També han jugat: Ortolá, Valery, Terrats, Monjonell, Artero, Ureña, Arnau, Nil Sauret, Yeray i Stuani. Àrbitre: Cobos Pujol (Figueres). Ha amonestat a Biel (Peralada); Nil Sauret (Girona). Estadi: Municipal de Peralada.